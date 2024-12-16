蘋果將推折疊iPad！超巨熒幕近20吋「無摺痕」　上市時間和細節曝

▲最新消息指出，蘋果預計將在2028年推出大小接近20吋的超巨「可折疊iPad」。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

隨著競爭對手逐漸推出可摺疊手機，蘋果搶攻摺疊機市場的消息就時有耳聞。最近，彭博社首席記者兼蘋果專家古爾曼（Mark Gurman）透露，蘋果正致力於打造一款體型巨大的「可折疊iPad」，其螢幕大小接近20吋，還可避免現有折疊機常見的折痕問題，而這款新產品預計將在2028年問世。

據彭博社報導，古爾曼指出，可折疊iPad展開後，螢幕大小相當於2台並排的iPad Pro，比目前單一iPad最大的13吋螢幕大了至少7吋，為遊戲玩家、軟體開發者，以及影片觀看愛好者等目標用戶，提供更好的視覺體驗。

據悉，蘋果的策略是打造一款能放入背包或手提包的大螢幕機型，而不是將現有iPad對折塞入口袋，因此他們選擇推出體型較大的折疊式iPad，而且蘋果目前已解決現有折疊屏幕的主要技術挑戰，讓原型機達到幾乎看不見摺痕的效果，可惜摺痕仍未完全被消除。

與此同時，古爾曼表示，蘋果目前尚未決定新的可折疊iPad究竟要使用什麼操作系統，不過古爾曼預計，iPadOS可能會是蘋果最後的選擇。儘管如此，古爾曼認為，折疊式iPad應融入Mac與iPad的元素，讓它能執行macOS的應用程式，並兼容Apple Pencil等iPad配件支援。

古爾曼指出，選擇這樣的配置將讓新的折疊式iPad兼具iPad與Mac電腦的特性，彌補iPad過往在生產力上較為被詬病之處。目前，這款新的「巨型iPad」最早將在2028年上市。然而，隨著 Samsung和Lenovo等競爭對手的類似產品已搶先上市，蘋果如何說服市場接受這一高成本裝置，仍是一大挑戰。