陪妻檢查「垂體瘤」！醫一看男子驚呼：罹病的人是你

▲醫師一看男子的外貎，便揪出真實病人。（圖／翻攝自百度）

圖文／CTWANT

大陸上海1位38歲的林姓女子自1個多月前出現了間歇性頭痛的症狀，視力開始下降。懷疑是腦下垂體腫瘤的她，在丈夫朱男的陪伴下，來到醫院看診，沒想到醫師定睛看了幾眼後，卻懷疑真正有問題的恐怕是朱男，劇情也因此神展開。

就診後，醫師診斷林女罹患拉克氏囊腫，而非腦下垂體瘤，「拉克氏囊腫是一種先天性良性腦下垂體病變，大多數囊腫很小並不引起症狀」，於是夫妻倆鬆了口氣。

然而劇情卻神展開，醫師突然轉頭問了來陪妻子看病的朱男：「你有沒有感覺這幾年相貌變化很大？可能你才是患有腦下垂體腫瘤的人。」

朱男一聽當下也愣住了，醫師問診後他也坦言，近年來他深受睡眠呼吸中止症所苦，白天疲倦不堪，睡覺時又會打呼影響睡眠，但始終沒有查出是什麼原因，朱男及家人都非常苦惱。

而他自己和家人，也沒有意識到這些年來面容變醜、眉骨突出，嘴唇肥厚，兩側鼻翼較寬、手指變粗、鞋碼變大等細微變化，其實都跟他的疾病有關。

醫師解釋，打從朱男一進診間，他就注意到他有肢端肥大症的病徵，於是朱男隨後也聽取醫師的建議，去做了荷爾蒙和腦下垂體增強磁振造影檢查，結果讓夫妻倆嚇壞了，朱男腦部真的長了一個直徑約7mm，像黃豆粒大小的腦下垂體腺瘤，而且生長激素和胰島素樣生長因子的水平都高於正常值上限。

所幸醫師火眼金睛，成功為朱男揪出真實的病因，後續診斷明確後，朱男也與妻子一起做了手術，並順利出院。

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