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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

考試院人事案今表決　民眾黨表態：將對「2位」投不同意票

記者崔至雲／台北報導

延宕許久的考試委員人事同意權案，終於將於今（17日）的立法院院會中進行投票。民眾黨團一早召開記者會，會中總召黃國昌宣布，民眾黨團將針對考委被提名人柯麗鈴，以及伊萬．納威投下不同意票；至於其他考委，若後續違反他們所做出的承諾，民眾黨也會具體反映在預算審查上面。

▲▼ 民眾黨團召開記者會，說明考試委員人事同意權。（圖／記者崔至雲攝）

▲民眾黨團召開記者會，說明考試委員人事同意權。（圖／記者崔至雲攝）

考試院第14屆正副院長及考試委員人事案，將於17日表決。此次正副院長提名人選名單包括考試院副院長周弘憲出任考試院長、考選部前部長許舒翔出任副院長，考試委員被提名人有國際水利環境學院副執行長鄧家基、政治大學公共行政學系專任教授黃東益、最高檢察署檢察官柯麗鈴、台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥、銓敘部前次長呂秋慧，以及考試院前委員王秀紅與伊萬．納威。

黃國昌指出，一早民眾黨團就召開會議，黨團同仁經過充分討論意見交換，做出一致決議。當時提名的時候，民進黨政府在這次提名推薦時，有廣泛的來去徵詢社會各界的意見，這次被提名人有跨黨派的色彩。

針對這次將否決的名單，黃國昌指出，民眾黨對於這次的人事案審查，將對兩位被提名人投下不同意票，第一位是最高檢察署檢察官柯麗鈴，因在日前詢答的過程中，充分展現了她對考試委員相關事務的不熟悉，酬庸色彩濃厚。第二位則是考試院前委員伊萬．納威，因他過去擔任考委時間，並沒有履行他考委的職責。

至於其他名單，黃國昌指出，期待他們不要忘記行使同意權過程所做出的承諾，若違反了當初承諾，民眾黨會具體反應在預算審查上面。
 

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