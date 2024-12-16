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桃園水上訓練基地遭踢爆！1.2億蓋「大違建」　體育局回應了

▲▼桃園市大溪阿姆坪水上運動訓練基地。（圖／翻攝交通部觀光署）

▲桃園市大溪阿姆坪水上運動訓練基地。（圖／翻攝交通部觀光署）

記者楊淑媛、莊智勝／台北報導

桃園市前市長鄭文燦4年前打造「阿姆坪水上運動訓練基地」，斥資1.2億興建訓練大樓，未料卻《鏡週刊》卻爆出大樓違建、漏水跳電、重訓器材失竊等缺失，甚至因現任市長張善政不願接管三民溪水域，導致選手無權下水，好不容易聘請立槳世界冠軍訓練師來台教課，卻只能旱地划舟，引發撻伐。

對此，桃園市政府體育局今(16日)做出六點說明回應：

一、阿姆坪水上訓練基地位於石門水庫旁，當初前市府因土地分區為水域用地且無訂定建蔽率及容積率，若循都市計畫個案變更土地使用分區辦理，恐要費時1至2年，當時考量中央補助款執行時效(總經費約1億元，體育署補助約7,500萬元)，依建築法第99條申請興建臨時建築物申請執照，並取得建管處核可使用期限自110年10月25日至115年10月26日，該建築物為合法建物，若許可使用期限屆期會依法規提出展延申請。

二、因基地試營運後陸續發現場館缺失，包含：建物漏水、空調跳電等，體育局共辦理8次會勘與會議協調研議，力求解決場館缺失，營造商已於9月改善漏水問題、10月改善空調跳電，12月完成改善加壓馬達跳電及熱水器水壓不穩問題。

三、有關OT廠商申請石門水庫水域使用情形：
(一)111年9月26日北水局函知水域水面使用申請行政權限目前無法移轉他機關，需另尋其他法源依據；若需使用，仍需由北水局核發下水使用許可。
另113年4月30日北水分署再次來文告知水域申請之准駁權無法委託代辦，需由北水分署辦理下水許可審查。因此現依「石門水庫水域水面使用管理要點」規定，使用石門水庫水域水面應以書面向北水分署申請並取得許可，始可下水，相關水域申請使用規範並已於OT契約內載明。

(二)OT廠商前於112年10月17日使用石門水庫水域未著救生衣且越界划行，違反水利法，遭北水分署停權使用該水域一年。
(三)OT廠商違規遭停權後，體育局仍協助113年2月起協調水域使用，至113年9月上旬，共辦理6次會議，並於8月28日與北水分署、遊艇公會、漁民、本市划船與輕艇委員會完成協調共用水域。

四、有關SUP（立槳競速）世界冠軍訓練師來台及國內選手無法下水一事，依OT廠商先前提送給北水分署申請書未包括選手集訓，提報予北水分署之下水人員名冊亦無外籍講師。復依前開使用管理要點規定，使用石門水庫水域水面應於預定使用起始日15日前向北水分署提出申請，最早得於90日前提出。

五、有關器材失竊部分，建物完工後，於尚未完成招商前，為使場館有效利用，體育局自111年5月起將場地及健身器材借用予本市划船委員會作為選手培訓使用，嗣112年10月與OT廠商辦理點交時，發現部分訓練器材短少，現划船委員會已分別於去年12月及今年11月將所有器材依原廠牌及原規格全數歸還竣事。

六、本局與OT廠商於113年11月14日已完成「桃園市大溪阿姆坪水上運動訓練基地營運移轉(OT)案」協商會議，並預定113年12月27日再次召開協調會

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