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下班音樂節　台東「2024解憂祭」最終場800人參與

▲2024解憂祭最終場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2024解憂祭最終場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府推出「2024解憂祭」活動最終場，14日在達仁鄉土坂吊橋旁舉辦「下班音樂節」，來自全國約800位民眾參與，大家徹底放下手機，沉浸在自然環境中，享受與世隔絕的一天。現場包括TBN土坂歌謠青年傳唱、四分衛、八十八顆芭樂籽、DSPS、南西肯恩、Lane 140.等團體演唱，搭配在地市集，在群山環繞的環境中，徹底放鬆身心。

音樂節也邀請與此項計畫合作的在地療癒店家串連成市集，增加店家能見度，也為參與活動的民眾更加了解當地文化。

台東縣政府表示透過解憂祭，提供讓民眾放鬆身心、重拾生活平衡的平台，檢視自我身心狀況，讓心理健康問題被正視並獲得改善，在台東找回自己。

相較於傳統的的音樂活動，下班音樂節從更深層的角度出發，在地療癒店家提供紓壓管道、身心靈健康活動等。下班音樂節也透過吸引對音樂活動有興趣的民眾，體驗台東慢生活並達到讓身心靈舒緩的實踐。

衛生局表示，2024解憂祭為第三屆，針對加班過度、壓力大到睡不好的朋友，邀請他們來台東參加結合各種舒壓活動的音樂祭。但今年解憂祭不再只是想讓大家「放鬆一下」，而是要讓大家真正融入到在地生活。規劃「台東假單」邀請來台東住一個月，短暫逃離繁忙日常，上個月也抽出10位來自各縣市幸運兒，提供這一個月全額住宿和所有活動費用，透過台東慢生活，重新審視日常生活。

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