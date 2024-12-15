詐團太猖獗！南警1天內逮3外籍車手　他持觀光簽證騎Ubike犯案

▲南警一分局在1天內查獲3車手。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、郭玗潔／台南報導

南警一分局於12日至13日不到24小時內，成功查獲3名外籍詐欺集團車手，除於12日當場逮捕越南籍嫌犯2名，並查扣犯罪所得現金31萬1900元及大批作案工具，另於24小時內(13日)再查獲持馬來西亞觀光簽證的黃姓車手，並查扣現金4萬3953元，發現他入境隨俗、持一卡通並以ubike作為交通工具犯案。2案依詐欺、洗錢防制法移請台南地檢署偵辦。

案緣於12月12日內政部警政部165反詐騙系統通報，指出南市東區多處提款熱點、次數異常。南警一分局隨即啟動調查擴大偵辦，案經查緝小組積極察訪，逐一過濾相關線索，迅速鎖定一名犯嫌並掌握其行蹤，於當日晚間21時許，在東區東門路段租屋處周遭調派多名警力埋伏查緝，當場成功逮捕該名嫌犯，經查40歲阮姓女子為越籍非法滯留人士。

警方經阮嫌同意後，前往其租屋處察看，當場查獲另一名32歲越南籍犯嫌黃男，隨即將其逮捕。現場查扣56張金融卡、手提電腦1台（含讀卡機）、帳冊1本、手機4支，犯罪所得現金31萬1900元等證物。

據初步了解，該兩名嫌犯自11月底起從事提領犯罪，至本月12日期間已在台南市東區多處提款成功，初估提領金額達52萬8240元，另於永康區提領數次，共計9萬元。此外，警方將針對這2嫌的特徵，持續比對東區、永康區及仁德區等處，並逐一清查該2嫌所提領的地點。全案依詐欺罪及洗錢防制法移送台南地檢署偵辦，本案將持續向上溯源幕後主嫌，台南地方法院於14日裁定羈押兩名嫌犯。



2名越籍車手剛遭警方查獲，不到24小時，一分局再傳捷報，一名持馬來西亞觀光簽證的24歲黃姓男子，於13日19時許受詐騙集團指示前往東區崇明路某超商ATM提取詐騙款項時，遭該時段擔服防制ATM車手提領巡守勤務所長高銀泉盤查查獲。

經調派德高所4名警力到場支援，現場逮捕黃嫌並查扣現金4萬3953元、工作智慧型手機1支、中國信託銀行提款卡1張、一卡通(使用ubike交通工具)、飯店房卡等證物，黃嫌現場坦承犯行，全案依詐欺、洗錢防制法移請台南地檢署偵辦。