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謝宜容挑好人霸凌「敢回嗆就沒事！」　媒體人曝1手段：毛骨悚然

▲▼快訊／謝宜容抵達新北檢　戴帽低頭「全身包緊緊」一言不發。（圖／記者黃哲民攝）

▲謝宜容遭羈押禁見。（圖／記者黃哲民攝）

記者施怡妏／綜合報導

勞動部勞發署北分署前署長謝宜容涉嫌職場霸凌、濫用公款等貪瀆犯，近日遭到檢調羈押，日前有受害者指控，被謝宜容霸凌的日子每天加班到10點，焦慮到失眠，並透露謝宜容專挑「善良好欺負的人」。對此，資深媒體人林裕豐表示，最可怕的是，霸凌的狀況是一個接一個，逼走一個又有下一個受害者。

資深媒體人林裕豐在節目《關鍵時刻》表示，謝宜容專挑軟柿子欺負，如果敢嗆聲的人都會沒事，而最可怕的是，謝宜容會集中火力欺負特定某個人，用這種「殺雞儆猴」的方式來讓其他人感到害怕，「我看到這個，我真的是毛骨悚然」。

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林裕豐指出，受害者提到前面被砲轟的同事離開後，「就挑中我」，代表原本的受害者不是第一目標，因為前一個人離開，所以變成目標，也就是說前面還有很多被霸凌過的人，沒辦完的案子就一個接一個傳下去，最後輪到吳姓公務員，案子根本辦不出來，因此被逼到絕境。

吳姓公務員因遭職場霸凌，11月4日輕生，勞動部勞動力發展署北基分署吳姓公務員於逝世一個多月後，勞動部於11日召開記者會，公布重啟調查結果，勞動部長洪申翰在會中表示，將協助家屬爭取認定吳姓公務員為因公死亡，並再次向家屬致歉。

此外，有知情人指出，吳家其他成員多為公務員，可能因高層壓力而選擇不公開發聲，希望爭取因公殉職，以獲得更高撫恤金。洪申翰強調，勞動部將全面檢討相關制度，避免類似事件重演，並再次承諾全力協助家屬維護權益。

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