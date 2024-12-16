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健保署4年前「有同仁疑遭霸凌輕生」　邱泰源承諾：重啟調查

衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部上周公開3位司長及副署長霸凌案調查結果，皆不成立，引發關注。民眾黨立委陳昭姿今在立法院拿出民眾陳情，直指衛福部主秘兼任社保司長（已免兼）劉玉娟4年前在任職台北業務組長期間，組內曾有1位同仁在家輕生，另還有多位員工接受心理輔導。對此，衛福部部長邱泰源表示，經調查無相關性，但一定會重啟調查。

立法院衛環委員會今邀請衛福部針對「所屬機關有關霸凌事件之調查檢討」進行專題報告。陳昭姿一上台就拿出民眾陳情，內容直指本次同樣涉霸凌案的劉玉娟，2020年擔任健保署台北業務組組長期間，組內曾有一位紀姓同仁在家輕生，但調查結果卻是紀姓員工因憂鬱症想不開，與主管管教無關。

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陳昭姿進一步提到，令人疑惑的是，當時該組有5、6位同仁要求需要心理輔導，這當時是由劉玉娟和當時的心腹賴姓科長一起處理，外人根本不知道如何處理，現在劉玉娟已經升到衛福部主秘；這次霸凌案調查結果也讓陳昭姿質疑「官官相護下誰敢說？」

對此，邱泰源表示，劉玉娟涉霸凌事實是在2020年就職後，而紀姓同仁在2020年以前就很常休假，也有憂鬱症就診紀錄，因此若要重啟調查的話，會針對2013到2020年間，本次劉玉娟涉霸凌案是後續不相干事件。

邱泰源強調，紀姓員工家屬希望能重新調查，若出現新事證，就一定會再調查，重新徹查2013到2020年間是否有霸凌以及該員輕生原因，「只要證據超越調查內容，就是新事證，一定繼續展開調查，調查到水落石出」。

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