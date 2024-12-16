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社會 社會焦點 保障人權

獨／檢起訴害命司機後2.5小時　陳梅慧親友寒風中送她最後一程

記者陸運陞、劉人豪／桃園報導

XREX集團區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，在國道遭遇追撞身亡，新竹地檢署今（16）日11時30分開記者會說明，排除「假車禍真殺人」的可能性，認定是後方UBER徐姓駕駛未注意車前狀況，導致6車連環追撞，依過失致死等罪起訴徐男。今陳梅慧家屬下午2時許在桃園中壢御奠園淨界紀念會館舉辦告別式，親友到場對靈柩行鞠躬禮，而陳梅慧遺體預定晚間火化。

▲▼ 陳梅慧告別式 。（圖／記者陸運陞攝）

▲陳梅慧告別式，親友到場鞠躬。（圖／記者陸運陞攝）

檢方起訴指出，肇事的司機徐男為uber駕駛，12月3日接受派遣載人準備前往機場，事發當時國道已有車禍車流回堵，但徐男因怕耽誤乘客機場行程，仍以時速106至108公里疾駛於內側車道，因彎道視線遮擋，駛入77.7K處後才發現前方車輛停下，徐男來不及剎車而追撞前車，造成陳梅慧死亡；而肇事的徐男自己也受重傷，肝臟破裂住院治療。

▲▼ 陳梅慧告別式 。（圖／記者陸運陞攝）

▲金融犯罪調查師陳梅慧車禍死亡，新竹地檢署召開偵結記者會說明。（圖／記者楊永盛翻攝）

檢方表示，外界盛傳「假車禍真殺人」陰謀論，但首先叫車者並非陳梅慧本人，且檢方比對2車足跡，發現雙方在台中市區時軌跡完全不同，是上國道後才開始重疊；若要製造故意車禍，應會有追逐、或跟蹤情形，但勘驗2車eTag紀錄，發現有2至3分鐘的時間差，換算成距離的話車距約3.6公里，肉眼已經難以看清前車，如此要製造故意車禍，具有高度不確定性，成功率也低，還可能造成自己重傷，因此檢方排除這一論點，今偵結後依過失致死罪將徐男起訴。

陳梅慧在國道車禍中不幸身亡，家屬7日於桃園中壢設置靈堂，疑為了避免被打擾，刻意未標註名字。家屬今下午於中壢御奠園淨界紀念會館舉辦告別式，親友紛紛到場，對靈柩行鞠躬禮，而陳梅慧的遺體預定於晚間進行火化。

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