國1台北至汐止段改善「時速提升30公里」　車流回堵縮短300公尺

▲國道1號台北至汐止段完成短期交通改善，時速提升20、30公里，減少出口車流回堵。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

國道1號台北至汐止路段每逢上、下班尖峰時間，壅塞不已，車流大排長龍，高速公路局今年針對國1北向東湖至汐止系統、東湖至內湖雙向及圓山北出至濱江北出等路段，透過短期交通工程改善，改善後，內湖-東湖主線於尖峰時段通過量增加1至2成、車速每小時提升20至30公里，出口回堵長度也縮短。

國1台北至汐止路段為北北基地區中心地帶，人口稠密區、科學園區、產業園區及商業區，大量的經濟活動均依賴國道，導致尖峰時段易有常態性壅塞的狀況發生，高公局針對台北都會區路段推動短中長期改善措施。

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高公局指出，2022年12月完成內湖A、B南出匝道拓寬增加1車道，以及於2023年3月將台北A南出匝道拓寬增加1車道，並持續與台北市政府協調加強地方交通疏導，以增進尖峰時段台北至汐止路段車流紓解效率。

▲國道台北至汐止路段進行短期交通工程改善。（圖／高公局提供）

今年度持續推動交通改善措施，高公局克服空間、交通維持的限制，將國1南向東湖至內湖、北向內湖至汐止系統，以及北向圓山A、B出口間主線外側增加1車道，作為車輛匯出入空間使用，避免對主線車流干擾。

高公局指出，改善後，國1北向內湖-東湖主線於尖峰時段通過量增加1至2成、車速提升20至30公里/小時，由原來30公里/小時提升至50、60公里/小時。北向東湖出口回堵長度減少300公尺。

南向東湖-內湖主線車速提升25公里/小時(由原來25公里/小時提升至50公里/小時)；高公局表示，有效提升國1平面路段行車效率，並可吸引部分國1高架堤頂路段車流轉移，紓解整體尖峰時段壅塞情形。

此外，高公局表示，國1北向台北、圓山交流道改善及國1五堵至汐止路段拓寬等，因當地交通需求具有空間集中（位於都會區）及時間集中（上、下班時段）等特性，持續透過CMS、1968App等多方管道提供資訊鼓勵用路人分流。