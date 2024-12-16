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生意很好也不會加薪！他見「服務業1現象」有感　網：有人做就偷笑

▲▼錢包,沒錢,窮。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO分享自身觀察。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有越來越多人選擇「躺平」，近日就有網友發文表示，他發現有些從事服務業的人，會很明顯臉臭、態度不佳，呈現擺爛的狀態，反正領著差不多的薪資，客人如果不來光顧更好，不知道大家對這樣的狀況是否有感？貼文曝光後，引發討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「台灣的服務業是不是沒救了」為標題發文，提到現在低薪、高房價，所以有越來越多人選擇躺平。其中，服務業就讓他最有感，常常能看出店員臉臭、嘆氣、翻白眼，擺出「隨便你」的態度，反正如果店倒了、被開除，再去另一家就好，薪水都差不多。

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不過原PO接著也說，這些店員如果很認真，其實也是被奧客搞，而且即便很積極、生意很好，老闆也未必會加薪。他心想，或許對店員來說，怎麼做都是領3萬元，所以乾脆擺爛，反正客人不來光顧，反倒樂得輕鬆，大家對這樣的現象有感嗎？

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「其實有感的覺得願意去幹服務業的人真的減少」、「越來越多機器人帶位送餐，人手還是不夠」、「餐飲業確實是如此，不爽換一家做就好，別家老闆還問你能不能隔天上班」、「只有我無感嗎？覺得大多數服務態度還是都不錯」、「我運氣算不錯，遇到的服務人員都還行，辦公室沒禮貌、沒水準的才多」。

也有網友表示，「主要原因是薪水低」、「是。錢少工時長 沒加班費 還要應付一堆奧客」、「所以讓你領最低工資、鞠躬哈腰、熱忱滿滿你要嗎」、「覺得非高薪的服務業有人做就偷笑了」、「服務生臉臭通常代表老闆很差吧？給低薪員工心情才會不好；通常福利很好的店，店員服務都不錯」。話題引發討論。

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