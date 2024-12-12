類電影美術風展新式武器　陸軍114年度形象桌曆曝光

軍聞社／記者侯凱議臺北10日電

民國113年即將進入尾聲，陸軍司令部推出「民國114年度形象桌曆」，以全新視角展示新式武器裝備與多元訓練的豐碩成果，實質呈現陸軍在提升戰力、應對挑戰上的持續突破。

在新式武器裝備方面，特別以M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統為核心元素，構成陸軍新一代戰力的主視覺；另外在多元訓練方面，每月主題分別呈現單兵反裝甲紅隼火箭彈實彈射擊、戰術型無人機偵蒐運用及聯合作戰演訓等重要訓練實況，呼應陸軍「優化訓練、戰力提升」之核心理念，更充分展現陸軍在新式裝備籌建、戰備整備優化的實質進展。

陸軍司令部表示，此次桌曆設計風格，採類電影海報的美術風格，呈現新世代美感，並藉由聚焦陸軍所屬各兵科、單位的專業特色與核心能力，讓國人深入了解陸軍在現代化建軍與專業訓練上的全貌。

陸軍司令部進一步表示，該桌曆融入了豐富的設計巧思，封面「2025」的字樣結合蛇年意象，巧妙呈現蛇年象徵的靈活與堅韌特質；此外，透過創意彩蛋安排，更增添設計語彙的豐富元素，如陸軍形象桌曆的九月份通信兵主題，巧妙放置「國際統一字元碼」，精準傳達通信兵在戰場扮演「通信必通、訊息必達」的關鍵角色。

最後，陸軍司令部強調，期透過這份形象桌曆，向國人傳遞「不論面臨何種挑戰，陸軍都將以穩健的步伐，持續突破自我，為國家安全與人民安定全力以赴」的堅定承諾。