「看見國軍走進國防」　國防部114年月曆吹軍事科普風

軍聞社／記者蔡枋澐臺北10日電

國防部10日召開例行記者會發表民國114年國軍形象月曆，以「看見國軍，走進國防」為主題，透過每月不同視角的精彩軍事照片或畫頁，搭配資訊化圖表解說，呈現國軍在訓練、裝備及服制等方面的小常識，充滿濃濃的「軍事科普」風，展現出不同以往的設計方式與全民國防教育效果。

政治作戰局文宣心戰處副處長王宜弘上校表示，此次月曆由國防部心理作戰大隊及國防大學應用藝術系老師胡定傑共同設計，封面以插圖的方式，呈現民眾走進國防的意象，向國人傳達國軍始終和大家同一個方向前進，亦期待國人能夠「走進、貼近」國防，並運用資訊化圖表方式每月介紹不同的軍事科普知識，內容豐富，深具全民國防教育意涵，包括國造主要防禦飛彈介紹、水下作業大隊合格潛水員的養成過程、國軍部隊的各種演訓、軍艦也有專業分工等，讓看月曆也能夠學習基本國防常識。

王副處長指出，月曆以「走進國防」為題，透過介紹「軍事科普」知識，說好國軍的故事，讓國人看見國軍、認識國軍，進而支持國防施政，共同守護國家安全與自由民主的生活。

記者會中，也特別安排月曆主要設計者胡定傑、國防部心理作戰大隊分隊長陳緯少校及軍事新聞通訊社新聞官周昇煒少校等3位代表，分享此次的設計理念、構想及製作的心路歷程。

胡定傑表示，退伍前執行專業軍事美術設計工作長達15年，現在依舊關心且協助國軍軍事文創工作，他也希望國人在欣賞每一張精彩照片的同時，還能更深入的了解國軍以及認識國防；心戰大隊陳少校則表示，他很榮幸能參與國防部月曆設計，並希望設計出讓民眾與官兵願意每天看，且看不膩的月曆；軍聞社周少校則是提供獲得國際攝影比賽IPA等多項大獎的陸航吊掛國慶巨幅國旗照片，使明年的月曆增色不少，同時他也期許自己未來還能有更多的機會，用鏡頭為國軍說故事，讓世界認識國軍、看見臺灣。

國防部指出，中共近年不斷加大對臺灣的軍事恫嚇與灰色地帶威脅，昨日也主動公布中共於浙江、福建以東海域開設「空域保留區」，國軍發現異常，主動公布敵情並應處，強化國防透明度，值得國人肯定；就如同114年形象月曆，運用軍事科普方式，強化全民國防教育，建立全民防衛韌性，堅定保家衛國的信念，共同為守護國家安全與自由民主的生活而努力。