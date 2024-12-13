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屏東縣加強冬至火鍋應景食品抽驗　42件全部合格

▲屏東縣政府衛生局抽驗湯圓、火鍋料 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府衛生局抽驗湯圓、火鍋料 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府衛生局為了確保民眾冬至節慶食用湯圓及火鍋料買得安心吃得放心，共抽驗42件應景食品，檢驗結果均與規定相符。

衛生局表示，這次規劃至轄內餐飲店、觀光夜市、超市賣場、製造業等場所，抽驗湯圓配料、湯圓、紫糯湯圓、花生仁、桂圓、虱目魚丸、花枝風味丸、虎斑花枝漿、鑫鑫腸、風味鴨肉丸等42件應景食品，檢驗項目有、防腐劑、順丁烯二酸酐總量、硼酸及其鹽類、過氧化氫、亞硝酸鹽、米製品中玫瑰紅B(羅丹明B)、蘇丹色素等。

衛生局長張秀君提醒，民眾購賣散裝湯圓應注意販賣區環境衛生及保存條件，冷藏溫度應在7℃至凍結點以上、冷凍溫度在-18℃以下，販售業者務必落實食品良好衛生規範準則，以維護民眾食品安全。

另市售湯圓大多由糯米所製成，黏性高不易消化，應細嚼慢嚥進食，尤其年長者及幼童應由家人陪伴食用，以避免造成食道哽塞或消化道不良等風險，胃腸機能較差者應適量食用或搭配蔬果，以達飲食均衡。

這次食品抽驗結果公布於屏東縣政府衛生局網站，民眾可逕至網站參閱(https://www.ptshb.gov.tw/Default.aspx)。

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冬至火鍋屏東縣政府衛生局湯圓檢驗

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