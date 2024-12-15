北韓再度靜悄悄！　尹錫悅彈劾通過「官媒全部沒報導」

▲南韓民眾參與集會，呼籲彈劾、逮捕涉嫌內亂罪的總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

南韓總統尹錫悅彈劾案14日下午經國會表決通過，他也於當晚被停止總統職務。不過，針對這次「6小時戒嚴令」及後續風波，北韓卻再次異常沉默。

截至15日上午，北韓對於尹錫悅彈劾案隻字未提，包括民眾觀看的《勞動新聞》及對外媒體《朝鮮中央通訊社》都沒有報導，與2016年南韓前總統朴槿惠遭彈劾時迅速播報的情況，形成鮮明對比。

《韓聯社》認為，平壤對於尹錫悅彈劾案的明顯沉默，可能是為了與南韓保持距離，以符合平壤先前宣稱兩韓是「敵對國家」關係的立場。

此前，《勞動新聞》每周都會使用6頁左右的篇幅，報導「尹錫悅下台集會」等反尹團體的動向，以鼓吹對於南韓的敵對情緒，近期更是頻率漸增，幾乎每天都會刊登。因此，部分專家預測，平壤這次也會藉機譴責「尹錫悅政權」。

未料，尹錫悅月初因為「6小時戒嚴令」引發國際輿論一片震驚之際，北韓官媒罕見沉默將近一周，直到12月11日才終於報導，批評尹錫悅將法西斯獨裁主義之劍揮向國民，應該盡速下台。

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