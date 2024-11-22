睽違半世紀！大甲鎮瀾宮盛大建醮祈安　九天祭典重現傳統文化魅力

▲大甲鎮瀾宮今年舉行重修慶成祈安七朝清醮盛典。（圖／大甲鎮瀾宮提供，下同）

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全臺最知名媽祖廟之一的大甲鎮瀾宮，不僅擁有超過二百年的悠久歷史，全年香火鼎盛、信徒絡繹不絕，更因每年農曆三月的媽祖遶境成為世界級宗教盛事，吸引無數國內外遊客慕名前來。而今年，鎮瀾宮更將於12/5~12/15舉行睽違半世紀的「重修慶成祈安七朝清醮盛典」，為期九天的建醮活動將以傳統儀式與地方文化為核心，展現宗教信仰的深厚底蘊。

建醮，又稱「做醮」，是道教中為祈福禳災舉行的大型宗教儀式。更是融合了對天地神祇的祭祀與超渡孤魂的普渡，祈求「冥陽兩利」的盛大活動！ 這場百年難得一見的盛事，不僅是在感謝媽祖庇佑，也希望祈求地方平安繁榮，讓信眾心靈更有寄託，更是台灣傳統文化的精華展現，將展現出大甲鎮瀾宮深厚的歷史底蘊與社區的濃厚凝聚力。

▲建醮的開端是向天界與諸神明報告，透過道士主持的「祝告上蒼」儀式，啟動整個建醮過程。

本次建醮主要儀式與活動內容

祝告上蒼

建醮的開端是向天界與諸神明報告，透過道士主持的「祝告上蒼」儀式，啟動整個建醮過程，象徵誠意與祈福的開始。

▲▼七大醮壇全方位祈福，每座醮壇各有其神聖象徵與祈福意義。

七大醮壇全方位祈福

建醮活動的核心在於設置七大醮壇，每座醮壇各有其神聖象徵與祈福意義：

• 玉皇壇：祈求天公護佑，庇佑眾生平安，為整個建醮活動的主壇。

• 媽祖壇：感謝媽祖保佑地方海陸平安，適合漁民、航運人士祈福。

• 觀音壇：祈願智慧與慈悲，適合祈求心境平和、智慧圓融。

• 北極壇：供奉玄天上帝，祈求事業興旺、家庭和樂。

• 神農壇：象徵農業豐收，適合農民及土地祈福。

• 三官壇：包括天官、地官與水官，專為消災解厄、祈願健康。

• 天師壇：祭祀張天師，祈求驅邪除煞、鎮宅平安。

七壇分別設於大甲、大安、外埔及后里地區，讓民眾可就近參與，體驗傳統儀式的神聖氣氛。

啟燈儀式：點燃醮典的序曲，召請神靈降臨

本次的啟燈儀式於11/15舉行，地點設在大甲體育場，燈篙象徵通天橋梁，是神靈降臨人間的標誌。豎立燈篙後，點亮燈火，意即迎接天上神靈參與醮典，守護地方安寧。意即正式向天庭啟告建醮活動的啟動，同時吸引信眾聚集，感受活動前的盛大氛圍。

▲啟燈儀式於11/15舉行。

友宮神明會香：全國信仰齊聚

全國多座友宮廟宇將於11月23日、24日帶領所供奉的神明駐駕大甲，參與踩街遊行並進行「鑑醮儀式」。這是傳統信仰活動中的重要儀式，象徵眾神一同見證此次建醮祈福活動的神聖與規模。信眾也可一睹百廟神明巡遊的壯觀場景。

放水燈儀式：普渡孤魂

建醮期間，將於12月12日舉行象徵性放水燈與以及12月14日舉辦大型普渡送彩船的儀式。放水燈的目的在於超渡孤魂，安撫無主靈體，使其早日投胎轉世，這不僅展現人道精神，也為地方祈來安寧。

普渡開香與燒燈篙：醮典圓滿結束

整個建醮活動將於12月15日進行結尾儀式，包括普渡開香（宴請孤魂）、燒燈篙（象徵神靈返回天庭），以感謝神明降臨庇佑，活動在莊嚴肅穆中劃下完美句點。

▲「以米功代金」鼓勵信眾以捐米取代燒金紙。

今年大甲鎮瀾宮的建醮活動注入了令人耳目一新的現代理念，以傳統宗教儀式為基礎，結合環保與公益，展現多元價值。最引人注目的是推行「以米功代金」的新作法，鼓勵信眾以捐贈米糧取代傳統的燒金紙。這些善米不僅減少對環境的負擔，還將全數用於支持地方弱勢族群與農業發展，讓信仰的力量實際化作回饋社會的暖流，透過創新形式吸引更多年輕人參與，讓傳統文化不斷注入新生命。

