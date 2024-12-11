南韓淪活人地獄！北韓評「戒嚴之亂」批尹錫悅是法西斯：應趕快下台

▲南韓總統尹錫悅為戒嚴鞠躬道歉。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅本月3日晚間突然發布戒嚴，並派遣軍隊強闖中選會、封鎖國會，在戒嚴令中更提及，戒嚴的原因是附和北韓（朝鮮）、企圖顛覆民主體制的反國家勢力。對此，北韓官媒罕見時隔一周才發聲，稱傀儡韓國已淪為「人間地獄」，提到尹錫悅將法西斯獨裁主義之劍揮向國民，認為尹錫悅應儘速下台。

北韓官媒《朝中社》直到今（11）日，才終於報導南韓從3日以來的「戒嚴之亂」。該則報導提到，「尹錫悅傀儡已經深陷嚴重的團結危機、彈劾危機，透過宣布非常戒嚴令，將法西斯獨裁之槍與劍毫無猶豫地揮向國民，如此震驚的事件讓傀儡韓國的土地淪為阿鼻地獄。」

▲▼ 12月7日，民眾聚集在南韓首爾國會外 ，要求總統尹錫悅被彈劾下台。（圖／路透）

報導提到尹錫悅3日晚間突然發布戒嚴的過程，以及戒嚴在6個小時後因國會表決而解除，7日在國會本會議上表決尹錫悅彈劾訴追案，最後卻因執政黨國民力量的國會議員幾乎全員中途離場，而導致罷免因未過門檻以失敗收場。

《朝中社》指出，「數架直升機和（南韓）陸軍特戰司令部等流氓惡霸，這群戒嚴軍封鎖國會」。報導評論，這場戒嚴事態令人聯想起數十年前南韓軍方發動政變所建立的獨裁政權，最終引爆民眾發動彈劾，掀起「社會動亂」。

當中更提到南韓在野黨與民眾7日在各地廣泛發起燭光晚會，「傀儡韓國所發生的非常戒嚴事態、彈劾騷亂等，在國際社會上如實呈現韓國社會的脆弱程度。尹錫悅突然宣布戒嚴，幾乎等於絕望。如今，尹錫悅的政治生涯恐將在不久後結束。」

▲北韓《勞動新聞》在報紙刊登多張南韓民眾在國會抗議的相片。（圖／翻攝自勞動新聞）

《朝中社》這則報導，同樣刊登在北韓一般民眾可以閱覽的黨務機關報《勞動新聞》第6頁。《勞動新聞》更刊載南韓民眾在國會議事堂前參加燭光晚會（呼籲彈劾尹錫悅）的21張相片。

不過，南韓《韓聯社》指出，北韓官媒並未刊登南韓一般民眾、國會幕僚與職員徒手阻擋試圖闖入國會的戒嚴軍的相片，似乎是害怕此景恐將引發對軍方不滿的北韓民眾「有樣學樣」。