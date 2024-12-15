嫌傳統市場髒又熱　翻新裝冷氣「人潮卻變少」！網曝客群跑光1關鍵

▲傳統市場是婆媽的最愛。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

近年來，台灣掀起了一股傳統市場轉型的熱潮，許多地方政府投入大量資金進行翻新，希望藉由現代化的建築與網美風格的裝潢，吸引更多人潮，不過有網友指出，實際情況卻不如預期，說要冷氣、乾淨，但人潮漸漸變少，好奇背後原因，貼文掀起討論，網友點出關鍵，「改建了，租金往上、物價往上=沒人買」。

有網友在PTT發文，「台灣傳統市場轉型屢屢失敗，原因出在哪？」為了要有冷氣，乾淨的環境，許多傳統市場進行翻新，風光開幕後吸引許多人，但漸漸越來越少人，連攤商們也忍不住抱怨，當初大家搶著要來這裡擺攤，沒想到最終卻變成這樣。

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貼文曝光，網友認為價格是關鍵，「價格阿，租金變高了攤進成本」、「變貴成本都轉嫁給消費者，原本的客群跑光，又吸引不到新客群」、「價格比傳統市場貴，就失去原本的受眾」、「沒人消費主因是太貴了」、「沒有撿便宜和有特別的東西在，逛這個就是沒有樂趣可言」、「老人買菜只看便宜，不然他就去賣場買了」、「老人在意菜價不在意美觀」。

也有網友指出，「真的會逛菜市場的人不是來拍照的」、「不能騎機車逛的菜市場，大媽不會愛的喔」、「根本不需要改變，年輕人寧願去賣場有冷氣，老人喜歡車子直接騎進去」、「你沒有給足停車空間，每次去都要找車位麻煩要死」、「很難停車的市場，除非有其他不可替代性，不然沒落是必然的」。