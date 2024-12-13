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影片曝光！蘆洲成蘆橋「競速追車」撞翻到機車道　1騎士受波及

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市蘆洲區成蘆橋發生嚴重車禍，一輛白色轎車不明原因在橋上競速、隨意切換車道，最終失控撞上分隔島而翻覆，波及到一名70歲的機車騎士。有網友將車禍影片上傳，讓不少網友大罵「技術爛成這樣還敢上路」。

有網友在臉書社團「爆料公社」PO出車禍片段。行車紀錄器指出，12日晚間5時54分，先有一輛銀色自小客車以超過時速80公里的速度切到原PO車前，隨後不到1秒，白色轎車也高速跟上，兩車的距離約為1個車身。

白車向左鬼切後，疑似往右回正過頭而失去控制，瞬間車體左右晃動，接著失控向右轉直衝，撞上一旁汽機車的分隔島，且因車速過快而無法停止，滑行一段距離後車體90度翻覆；另外，白車衝上機車道時，還撞上一輛機車騎士。

▲▼影片曝光！蘆洲成蘆橋「競速追車」撞翻到機車道　1騎士受波及。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼林姓男子在蘆洲成蘆橋上，疑似競速追車而自撞翻車。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼影片曝光！蘆洲成蘆橋「競速追車」撞翻到機車道　1騎士受波及。（圖／翻攝爆料公社）

網友看完紛紛留言，「明顯在追逐競速，技術又不好。車禍受傷，還會吃上公共危險」、「機車真倒霉」、「開那什麼芭樂車」、「老話一句。開快的時候像猴子，翻車的時候最壯觀」、「這種開法出事早晚而已，但別害到無辜的人好嗎」、「車如果太爛就不要把自己當車神」。

警方表示，白車駕駛為35歲林姓男子，獲報到場後已將林男送往淡水馬偕醫院治療，是否為兩車追逐才導致車禍，仍需進一步釐清。此外，機車騎士並無大礙。

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