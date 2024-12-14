台中包手男喝太茫「斷片醉駕還吸毒」　釀1死3傷遭羈押

記者白珈陽／台中報導

台中市無業的22歲林姓男子，12日上午唱完KTV後酒駕肇事連撞9車，造成1死3傷。警方在肇事車輛內發現K毒、K盤，昨（13）日傍晚依法移送台中地檢署，檢察官複訊後認林男涉犯酒駕致死、毒駕致死罪嫌，有逃亡、串證之虞，向台中地院聲押獲准，未禁見。

▲林男酒駕釀1死3傷，遭法院裁定羈押。（圖／記者白珈陽攝）



據查，林男12日清晨在北區KTV唱歌飲酒，上午10時許步出KTV選擇自行開車，沿公園路往自由路方向行駛時，在公園路擦撞2輛路邊車，駛至自由路時又擦撞另1輛車，最後在自由路、雙十路口時，自撞路邊停放的6輛汽、機車與1部自行車，造成杜姓騎士（75歲）送醫急救不治，自行車騎士宋男（58歲）多處擦挫傷，賓士車駕駛黃女（46歲）輕傷。

事故也造成林男右膝部開放性骨折及撕裂傷，昨晚事發後先被送至平等澄清醫院治療，未製作筆錄；警方測得林酒精濃度高達0/98mg/L，並在其肇事車輛內發現K他命、K盤及瓦斯槍等物，警方初判瓦斯槍沒有殺傷力，不過林男尿液檢測初步查無毒品反應，將進行血液送驗，警方也將釐清林男毒品來源。

據了解，林男疑似醉到「斷片」，對於自己如何走出KTV、怎麼撞車，渾然不記得，只知自己醒來後就躺在醫院。林男雙親為他找來名律師張繼圃處理涉案相關事宜，昨天相驗、警檢偵訊時，都由張繼圃陪同。