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社會 社會焦點 保障人權

農業系高材生揪學弟「種大麻賺黑錢　警抄2850萬毒品...2人收押

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中市張姓、顏姓男子在承租公寓內栽種大麻。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市張姓、顏姓男子有國立大學農業科系學歷，卻利用自己的專業學識動起歪腦筋，從國外走私大麻種子並自行栽種，企圖牟取不法利益，警方接獲線報，今年9月間在2人承租公寓內破獲大麻成品2520公克、大麻活株、大麻菸油等贓證物，市值約2850萬元，依製造、販賣第二級毒品罪嫌將2人送辦，法院並裁定將兩人羈押。

台中市刑大今天（14日）指出，今年初在台中市太平區查獲1名男子持有15.36公斤大麻花成品，溯源發現毒品來源是34歲的張姓、顏姓男子，專案小組隨即展開蒐證行動。

經查，張、顏是某國立大學農業相關科系的學長、學弟，2人畢業後從事肥料商，為貪求暴利，從國外網站自學種植大麻技術，購買大麻種子及各式肥料、種植器具，並在台中市承租一棟外觀老舊的公寓當作栽種場。

專案小組於9月前往搜查，破門而入時，發現2人正在屋內進行大麻菸油製作試驗，周圍製作大麻成品的器具繁雜，連市警局鑑識中心人員都耗費大半天時間，才完成相關贓證物清點及扣押。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲檢警破門而入時，發現2人正在屋內進行大麻菸油製作試驗。（圖／記者白珈陽翻攝）

現場總計查扣大麻活株86株、大麻花成品毛重2520公克、毒郵票4包、乾燥大麻花毛重1萬433克、大麻菸彈18支、大麻菸油、毒品錠劑177包及製造工具等，警方粗估市值約2850萬元。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲現場贓證物市值約2850萬元。（圖／記者白珈陽翻攝）

刑大強調，栽種大麻與販毒行為均係重罪，切勿以身試法，我國目前仍將大麻列為毒品危害防制條例管制之第二級毒品，如涉嫌製造、運輸、販賣第二級毒品，依法可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，民眾切勿以身試法。

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