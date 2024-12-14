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母K他命藏抽屜害2幼女誤食　童言驚爆：媽媽拿白色東西刮刮刮

▲▼ 。（示意圖／免費圖庫Pexels）

▲女子將毒品隨意亂放，被2名幼子誤食。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名失婚女子有吸毒習慣，還被2名幼子撞見，大女兒曾在學校跟老師說「看到媽媽拿白色的東西刮刮刮」；不僅如此，女子未將毒品藏妥，導致2名孩子分別在5歲、2歲時，因好奇翻找女子放在化妝台抽屜的毒品食用。案經社會局提報，2孩子的毛髮中驗出高濃度毒品反應，且有多項反應遲緩症狀，台中地檢署依妨害幼童發育罪嫌起訴女子。

起訴書指出，女子育有2名女童，現年7歲、4歲，2022年7月間，女子將K他命毒品隨意放置在化妝台抽屜內，致使2女童在不知情的情況下，打開抽屜翻找而隨意食用，因女童是台中市政府家庭暴力防治中心個案，同年10月家防中心將2童的毛髮送驗，結果呈現K他命、甲基K他命陽性反應，並經社會局委由律師提告。

女子偵訊時坦承在家中吸毒，但否認刻意在孩子面前施用，辯稱她都是等孩子睡著後，才會去廁所偷施用，但孩子有時會衝去廁所找她，才會不小心撞見。她也說，她會將毒品放在抽屜內，不知道小朋友會去翻。

前夫說，離婚前是由女子照顧2個小孩，2022年7月女子跟他坦承曾被警察查獲2次吸毒，是大女兒在學校主動跟老師稱「媽媽拿錢倒白白的東西，拿卡片刮刮刮」，他沒有看過妻子在孩子面前吸毒，不過他覺得妻子怪怪的，就去翻抽屜，發現毒品後就把女子趕走。

可怕的是，不僅大女兒說，曾在家中抽屜看到毒品；小女兒也說，曾看見姊姊誤食毒品。根據醫院鑑定評估報告，2童頭髮被檢測出有高濃度的K他命，大女兒有認知功能、語言功能、社會情緒、注意力等發展遲緩症狀；小女兒有認知遲緩症狀。2童均須接受早期療育。

台中地檢署調查後，女子涉犯刑法286條妨害幼童發育罪嫌，依法將她起訴，並依兒童及少年福利與權益法，請求法官加重其刑。

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