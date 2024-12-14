北一女師怒轟教改：災難！　108課綱擴大惡果「品德教育淪喪」

▲區桂芝（前排右二）批評教改30年是一場災難，且教改不在意品德，校園倫理崩解。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

410教改至今滿30年。北一女國文教師區桂芝今（14日）批評，教改30年是一場無法復原的災難，而108課綱在災難的現場，繼續惡化災難結果、擴大災難範圍，她更批評教改不在意品德引導，讓校園倫理崩解。前政大教授周祝瑛則呼籲政府與社會各界檢討教改的功與過，不要讓下一代成為教改實驗白老鼠。

10位長期關注教改問題的大學教授與高中老師，共同獨立出版《台灣教改三十年總體檢》，今天在台師大舉行新書發表會，檢視過去30年教改的缺點，並希望為未來教改提出建議。

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北一女國文教師區桂芝表示，台灣30年教改是一場無法復原的災難，108課綱在災難現場，繼續惡化災難結果，並擴大災難範圍，「以學生為主體」的口號，使得學生失去所有科目系統化學習的主體；「多元學習」更成為亂槍打鳥式的學習，讓所有必修課碎片化，選修科目廢物化，「自主學習」則是無頭蒼蠅式的學習，圖利極端菁英的極少數學子，犧牲大多數學子。

區桂芝進一步指出，教改不在意品德引導，導致校園倫理崩解，現在為意識形態服務的課綱，一樣罔顧德育，又不顧升學的現實壓力，錯誤的架構設計，一切罄竹難書，這是教育行政獨裁的證明，教育部、國教院都置若罔聞，教育糜爛至此，還要自欺欺人多久。

佛光大學名譽教授謝大寧認為，從政治面來說，30年教改，幕後的真正目的再進行一項國族重建工程，檯面上熱鬧的自由化運動等都是煙幕，本質上就是一次教育的顏色革命，國民黨與馬政府在重修課綱上的失敗，根本原因在於對問題毫無認識且毫無決心，最終導致整體的國家論述隨之崩潰。

前政大教授周祝瑛指出，教改30年後的今天，透過《台灣教改三十年總體檢》一書與論壇，藉由分析各階段的教育政策與歷年教育部長政策，釐清教改30年來的台灣教改脈絡，持續對這些政策提出批判，也呼籲政府與社會各界檢討教改的功與過，希望不要讓下一代繼續成為教改實驗的白老鼠。

▲周祝瑛呼籲政府與社會各界檢討教改功與過，不要讓下一代繼續成為教改實驗白老鼠。（圖／記者許敏溶攝）