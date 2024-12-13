新北公費流感疫苗即起擴大！開放30～49歲民眾接種

▲三芝所馬偕醫學院設站接種疫苗。（圖／新北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

新北市公費流感疫苗接種對象擴大！衛生局表示，即日起開放設籍新北市30至49歲的市民均可接種流感疫苗，呼籲符合擴大對象民眾前往新北各衛生所、設置接種站施打。

依據疾管署監測資料，全國自113年10月起流感併發重症確定病例數及死亡數均為十年同期最高，確定病例數達302例，其中共60例死亡個案，有59例未接種過流感疫苗；另自113年9月1日起累積82例新冠併發重症，其中自10月1日起通報之新冠併發重症個案均未接種JN.1疫苗。

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▲八里區東立物流接種疫苗服務。（圖／新北市衛生局提供）

疾管署提供公費流感疫苗，一般成年人開放50歲以上民眾可以接種，新北衛生局疾病管制科科長王美華表示，即起新北市自購流感疫苗擴大接種對象，即日起開放設籍新北市30至49歲的市民均可接種流感疫苗。

王美華指出，新北自購疫苗配置在衛生所，符合資格的民眾需到新北29區衛生所或社區接種站等處施打，一般醫療院所無提供擴大公費接種服務。

同時為避免職場內群聚感染，繼而帶回家傳染給家人，新北衛生局特別提供免費到職場進行2種疫苗接種服務，流感疫苗30歲以上均可接種，新冠JN.1疫苗出生滿6個月以上均可接種，鼓勵企業與所轄衛生所聯繫安排，以善盡照顧員工健康之企業責任。

衛生局提醒，近期日夜溫差大，增加流感、新冠等呼吸道病毒感染風險，呼籲符合資格對象應盡速接種流感及新冠疫苗，及早獲得保護力。也提醒民眾仍需落實個人防疫措施、有症狀自主佩戴口罩、不要上班上課。