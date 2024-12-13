台日高校棒球對抗賽　邀您15日來台南熱血應援！

▲台灣亞太棒球訓練中心15日有一場國際知名甲子園冠軍隊浦和高中棒球隊，與南英棒球隊的對抗賽，強棒出擊精彩可期，邀請民眾一起來應援加油。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

12強棒球賽台灣擊敗日本拿下冠軍，台日棒球賽交流更受矚目，15日下午3時許，台灣亞太棒球訓練中心有一場國際知名甲子園冠軍隊浦和高中棒球隊，與南英棒球隊的對抗賽，兩隊都高校球隊的菁英，強棒出擊精彩可期，邀請民眾一起來應援加油。



促成此次比賽的前立委、台南市婦幼關懷協會總顧問李俊毅表示，2015年賴總統擔任市長時，帶日本最大長照的元氣集團會長神成裕拜會當時的賴清德市長，促成日本甲子園高校棒球冠軍浦和高校棒球隊來台南，與南英棒球隊進行對抗賽，如今經歷9年，神成會長再拜會黃偉哲市長，促成此次2度的友誼對抗賽。

正逢台南建城400週年歷史盛會，這場精彩比賽，一定能為台南四百年歷史添加許多光彩，市長黃偉哲親臨觀賽外，為讓國人能再度看見兩國年輕選手一起在球場上交流，免費進場，歡迎大家一起來。

李俊毅也表示，除了棒球交流外，希望藉助日本經驗協助台灣提升長照水準，極力促成元氣集團來台投資，如今台南已是日本長照經驗傳承台灣的大本營，令人感動萬分。台灣需要國際生存空間，我相信每位台灣人都可以在自己的能力上為此貢獻。

贊助此次比賽的日本元氣集團、台灣善合公司表示，透過以球會友舉辦台日友誼交流賽延續KANO精神，並培植並深化台灣的棒球運動。