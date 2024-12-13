蔡其昌讚台鋼成長快速「有可能提前討論第七隊」　第二顆蛋最佳地點曝

▲民進黨立委蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

我國棒球代表隊拿下12強冠軍賽，國內掀起一股棒球熱，職棒發展也成為焦點。對於職棒第七隊的可能性，中華職棒會長蔡其昌今（13日）接受自由時報「官我什麼事」節目專訪時透露，未來確實還有進一步發展的空間，但整個球界包括他個人的想法認為，第六隊應該先穩定下來，而台鋼的成長比他想像的還要快，「這讓我們有可能提前討論第七隊的問題」，當然這還需要整體環境的配合。

對於主持人詢問第七隊可能性，蔡其昌表示，自己任內，第一個最困難的事情，就是球迷朋友一直希望有第六隊，實際上也確實需要第六隊。因為有第六隊可以照顧更多的選手，還能讓職棒的對戰組合更加多元化。當時很積極去爭取並協調，感謝台鋼集團願意投入職棒行列。

第六隊成立後，未來確實還有進一步發展的空間，但整個球界包括他個人的想法認為，第六隊應該先穩定下來，畢

竟它才打了第一年職棒元年，明年才是第二年。或許兩年之後，當它穩定了，可以再開始討論第七隊的問題。台鋼的發展速度超出他的預期，原本可能要三到五年後才能討論第七隊的問題，但台鋼今年就創下了很好的票房成績。

蔡其昌坦言，台鋼的成長比他想像的還要快，「這讓我們有可能提前討論第七隊的問題」，當然這還需要整體環境的配合。



至於第二顆蛋，蔡其昌表示，自己也很期待。因為目前所有的球場都掌握在地方政府的手中，非常期待棒球發展的同時，軟硬體設施都不能缺。中華職棒負責規劃比賽和行銷，球團負責經營和球員照顧，而地方政府負責硬體設施，也就是棒球場的建設。所以不僅是大巨蛋，現在既有的球場也需要改善。

蔡其昌說明，常常去看很多球場，自己曾是球迷，台灣的球場大多還不夠好，有些場館甚至連基本的設施，如廁所，都不太夠或很髒亂。去年從中央爭取了大約3億的補助金，給地方政府改善四個球場，包括樂天球場解決了積水和照明燈光問題，富邦球場改善了外野座位和人工草皮，還有台中洲際球場，台中市政府獲得資金來增建女廁。

蔡其昌強調，作為立委，自己利用這個身份爭取這筆預算，讓地方政府能夠改進現有的球場設施。也要感謝地方政府，尤其在最近的十二強賽中，他們給球員獎金、鼓勵金，還辦了遊行活動，這些都很好，但冷靜下來看，地方政府能做的，真正能讓球迷感謝的，其實不是這些獎金或遊行，而是要把地方政府的預算用來整建現有的棒球場，這才是對台灣棒球最有幫助的事情。

蔡也認為，的確還有蓋大巨蛋的空間，蓋巨蛋不一定要是大蛋，它可以是大蛋，也可以是小蛋。我認為最佳地點應該在中南部，因為北部已有兩顆巨蛋，如果再太靠近，效益會相互抵消。而中南部的天氣又相對炎熱，這樣如果能蓋一個新的巨蛋，球迷的體驗一定會有提升，對職業棒球的發展也一定會有幫助。