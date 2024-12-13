絕命7分鐘時間軸曝！無照包手男KTV爽喝　鏘上路連3撞害1死3傷

記者鄧木卿、白珈陽／台中報導

台中市22歲林姓男子昨（12）天上午酒駕撞死人，引發社會熱議，如今又爆出新事證，林男在肇事前7分鐘，才走出自助式KTV，疑似喝通宵，而且發動車子後，因為喝醉開車技術差，不但前衝後撞2輛車子，上路後又擦撞機車，檢方正進行相驗，尚未對林男製作筆錄，詳情有待釐清。

▲▼台中醉男酒駕撞死人的前6分鐘才走出KTV，而且還撞上2輛汽車1輛機車。（圖／民眾提供，下同）

林男昨天上午10點47分，在自由路高速開車連撞4輛自小客車、1輛重機車及1輛自行車，造成1死3傷慘劇，林男酒測值高達0.98mg/l。據警方初步了解，林男無照駕駛，車子不是他的，而他今年8月才因為逆向飆車，被依公共危險罪判刑2月。

據了解，林男在10點40分才走出北區公園路的1家KTV，橫越道路到停在路邊的車子，不知是醉酒或是技術差，林男發動車子後，先是撞上前方特斯拉，倒退時又撞上廂型車，左偏開上路後，竟然在路口大回轉，多輛車子也因此緊急剎車。

10點44分，林男開到中區公園路、市府路口時，又擦撞1輛機車後逃逸，接著於10點47分鐘，在東區自由路，連撞6車造成1死3傷。

檢警目前正在進行相驗，林男也被帶到現場，還沒製作筆錄，詳情有待調查。

▲台中醉男在路口突然大回轉。



