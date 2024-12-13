無照包手男飆撞6車1死3傷！車上搜出K他命、瓦斯槍　出院偵訊中

記者鄧木卿、白珈陽／台中報導

台中市22歲林姓男子昨（12）天上午酒駕連撞6車，造成1死3傷，引發社會熱議，檢警今天相驗2小時後，帶林男去醫院辦理出院，然後立即帶回派出所製作筆錄，警方上午搜索林男車子後，在車內查獲K他命及瓦斯槍等違禁物，不過，林男驗尿初步沒有毒品反應，將續追毒品來源，稍後也將對外說明相關案情。

▲▼台中警方帶肇事男子到殯儀館完成相驗後，帶回派出所製作筆錄。（圖／記者白珈陽攝）

林男昨天上午10點47分，在自由路高速開車連撞4輛自小客車、1輛重機車及1輛自行車，造成1死3傷慘劇，林男酒測值高達0.98mg/l。

時間往前推，林男10點40分走出北區公園路的1家KTV，橫越道路到停在路邊的車子，車子要開走時，先撞上前方特斯拉，倒退時又撞上一輛廂型車，左偏開上路後，竟然在路口大迴轉，多輛車子嚇到緊急剎車。

10點44分，林男開到中區公園路、市府路口時，先擦撞1輛機車後逃逸，接著，10時47分行經東區自由路時，連撞6車，造成1死3傷悲劇。

警方上午搜索林男車子，查出三級毒品K他命、K盤及瓦斯槍，瓦斯槍初驗尚無殺傷力，林男尿液採驗，初步未驗出毒品反應。

由於林男右膝部開放性骨折及撕裂傷，昨晚開刀後先行留院觀察，員警早上從醫院將林男帶回偵詢，後續將配合檢察官指揮，依法嚴查究辦。

▲▼肇事男子酒測值高達0.98mg/l，而且車上還搜出毒品和瓦斯槍。（圖／民眾提供，下同）