櫻花妹爽嗑薑母鴨！無照騎車「雷殘滿臉血」　辯沒喝酒被打臉

▲日籍女學生無照酒駕，自撞分隔島。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市楠梓區昨(11日)凌晨發生一起酒駕事件，一名日籍女學生騎乘機車自撞分隔島，導致身上多處擦挫傷。警方到場時，發現女學生身上散發酒氣，但她辯稱沒喝酒，只是吃了薑母鴨，警方依程序執行酒測，結果酒測值0.56毫克超標，還是無照駕駛，將她函送法辦，並開罰1萬2000元罰單。

事件發生在11日凌晨4點13分，警消獲報，楠梓區楠陽路、朝陽路口發生車禍，一名女騎士自撞分隔島後摔倒在路中央。救護人員到場後，發現女子手腳有多處擦傷，臉部也疑似受撞擊，滿臉血跡，緊急將她送醫救治。

由於女子中文不算流利，為保障她了解法律流程的權利，警方找來翻譯協助做筆錄。經查，這名27歲女騎士是日籍女子，飛越千里來到高雄讀書，與員警對話過程中，身上散發濃厚酒氣，不過女學生表示「沒喝酒！只是吃了薑母鴨！」

▲女學生被路人發現時，臉上都是血。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方依規定實施酒測，發現女學生呼氣酒精濃度達0.56毫克，詢後依刑法公共危險罪函請橋頭地方檢察署偵辦。另外，警方也查出女學生並沒有駕照，依道路交通管理處罰條例，開罰1萬2000元。