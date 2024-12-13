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以色列空襲釀58死！　加薩民防機構：擊中援助物資卡車

▲▼以色列12日發動一系列空襲，造成至少58人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列12日發動一系列空襲，造成至少58人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

加薩走廊民防機構表示，以色列12日發動一系列空襲，造成至少58人死亡，包括12名保護援助物資卡車的守衛。以色列軍方則稱鎖定對象為企圖劫車的激進分子。

法新社報導，目前各界日益樂觀看待針對加薩停火及釋放人質的協商終於可能成功，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日也說區域形勢變化有利於達成協議，儘管如此，仍發生上述流血事件。

加薩走廊（Gaza Strip）民防機構發言人巴薩（Mahmud Basal）表示，有7名守衛死於對南加薩拉法（Rafah）的空襲，另有5名守衛死於針對汗尤尼斯（Khan Yunis）的襲擊。

巴薩告訴法新社，「（以色列）占領者再度瞄準那些保護援助物資卡車的人」，但以軍稱「並未空襲人道援助卡車」。

巴薩還說，這兩場空襲造成大約30人受傷，其中大多數是孩童，「這些卡車載運麵粉，準備開往聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）的倉庫」。

目擊者隨後告訴法新社，空襲過後，居民紛紛上前搶奪卡車上的麵粉。

以軍則稱昨夜針對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）的武裝激進分子「執行精準打擊」，他們出現在南加薩一處由以色列指定的人道區域。

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