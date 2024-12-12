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美軍伯克號驅逐艦航行2.2萬公里　返回西班牙羅塔母港

▲▼美國海軍伯克號驅逐艦（USS Arleigh Burke, DDG 51）進行飛行甲板作業，MH-60R反潛直升機降落。（圖／美國海軍）

▲MH-60R反潛直升機降落伯克號驅逐艦。（圖／美國海軍）

記者黃聖庭／綜合報導

美國海軍伯克級驅逐艦伯克號（USS Arleigh Burke, DDG 51）於7日結束為期四個月的巡邏任務，返回位在西班牙的母港羅塔（Rota），這是伯克號轉港至羅塔後的第五次巡邏，航行共22,450公里，支援區域盟友與夥伴以及維護美國在歐洲與非洲國家安全利益的任務。

美國海軍表示，伯克號於8月15日從羅塔出發，穿越直布羅陀海峽（Strait of Gibraltar）向東航行，在地中海東部執行威懾行動，完成多項射擊任務，包括MK 15方陣近迫武器系統（CIWS）、MK 38機炮和Mk 45輕型艦砲；與義大利巡防艦里佐號（Luigi Rizzo, F 595）進行交流訪問，其他任務還有7次海上補給、11次飛行作業和14次小艇行動。

▲▼美國海軍F/A-18F超級大黃蜂戰機於2024年11月27日在地中海飛越尼米茲級航空母艦杜魯門號（USS Harry S. Truman, CVN 75）。（圖／美國海軍）

▲F/A-18F超級大黃蜂戰機在地中海上空飛越尼米茲級航空母艦杜魯門號。（圖／美國海軍）

伯克號在行動任務末段，加入杜魯門號航空母艦打擊群（Harry S. Truman Carrier Strike Group），擔任打擊群進入地中海期間的空中與導彈防禦指揮艦。經過115天的海上任務及航行22,450公里後，於12月7日返回羅塔港。

▲▼美國海軍伯克級驅逐艦波特號（USS Porter, DDG 78）、庫克號（USS Donald Cook, DDG 75）、卡尼號（USS Carney, DDG 64）及羅斯號（USS Ross, DDG 71）停靠於西班牙羅塔海軍基地。（圖／美國海軍）

▲羅塔海軍基地停靠多艘伯克級船艦。（圖／美國海軍）

羅塔海軍基地位於西班牙安達魯西亞的羅塔市，位於地中海與大西洋交界處，戰略地位顯著，是美國和西班牙軍事合作的重要據點，經常作為美國第6艦隊行動的中繼站，提供支援歐洲、非洲和中東地區部署的需求。

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