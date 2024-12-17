《蜀錦人家》重要角色「AI換臉」變成他　網讚嘆：看不太出來

▲張昊唯8月下旬被爆醜聞。（合成圖／翻攝自微博／蜀錦人家、慶餘年官方微博）

記者曾筠淇／綜合報導

由譚松韻、鄭業成主演的《蜀錦人家》本來傳出9月就要播出，但後來男配角張昊唯被爆疑似逃漏稅、涉及組織賣淫的醜聞，進而影響播出時程。好在最終仰賴AI科技，原本由張昊唯飾演的趙修緣，已被換臉成趙華為，如今該劇也順利播出，網路上討論不斷。

《蜀錦人家》講述唐代益州浣花染坊的季英英（譚松韻飾演）將蜀錦技藝帶往絲路的故事，她在劇中會與3男有感情糾葛，其一就是「趙修緣」這個角色。該角原先是由張昊唯飾演，但8月下旬，卻爆出他的醜聞，或多或少影響到播出時程。

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不過對於醜聞，張昊唯則提供報案單及無犯罪紀錄證明，透露事件源自他與兒時玩伴的財務糾紛，反控對方捏造事實進行惡意報復。只是對於此次風波，他仍宣布暫停演藝活動，「未來，我會認真管理自己，修正自己，做一個正確的人」。

▲男配角已被AI換臉。（圖／翻攝自微博／趙華為）

時隔幾個月，《蜀錦人家》終於順利播出。就有不少網友留意到，原先由張昊唯飾演的趙修緣，已經被AI換臉，變成另名演員趙華為。

在PTT上，有不少網友討論道，「是趙修緣換臉嗎？那比原本的年輕且適合」、「趙二郎的換臉也是真的強，看不太出來」、「我媽一直說趙二很帥，我：那是AI」。也有網友則認為，「AI換臉還是有它的極限，有影響我看劇的樂趣，不過不這樣換臉，我是看不到可愛的英英跟痞痞的三郎」。

AI換臉其實已經不是第一次，本站曾報導「《墨雨雲間》正妹神醫是AI換臉！蔣依依演的變趙晴…網：難怪演技好」，主打復仇的《墨雨雲間》可謂今年黑馬，開播就掀起熱烈討論，演員表現也吸引許多人關注。值得一提的是，劇中神醫角色本來是由蔣依依演出，但她因捲入逃漏稅爭議，即便已經澄清並復出，但仍被撤換，演出戲分改由趙晴AI換臉取代。