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2024桃園閱讀節　體驗閱讀市集與好書交換樂趣

▲2024桃園閱讀節

▲2024桃園閱讀節以「旅讀草坪」為主題。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立圖書館12日表示，2024桃園閱讀節一系列精彩活動，即日起從總館帶入12行政區各分館，讓閱讀成為一場不僅僅是知識的探索，也是一場充滿驚喜與享受的文化體驗；12/14、15日兩天，市圖總館生命樹廣場將化身為一個充滿活力的戶外閱讀區，提供市民一個結合文創與書香的戶外派對，享受一場與自然和書籍結合的體驗。

市圖總館表示，此次以「旅讀草坪」為主題，包含多樣桃園閱讀節特色旅讀小物，邀請多達30攤的文創、手作、童書及桃園區獨立書店等攤位，與多項精彩表演，如桃園在地音樂人的現場演出、繪本兒童劇及故事分享等，還有2024桃園閱讀節專屬拍貼機，讓市民在書香與聖誕氛圍中來場與書本的約會，體驗更具特色的閱讀。

▲2024桃園閱讀節

12/14(六)當天上午10時至下午3時，號召民眾一起整理書櫃，將書況良好，無破損、髒污或塗鴉劃記之各類圖書帶到活動現場及各分館進行交換，讓市民可以將不再閱讀的書籍與他人分享，並從中挑選新書回家。活動當天，民眾可以憑借「換書集點卡」參與換書，每積點換取一本書。若未持有集點卡，也可以攜帶書籍直接到現場交換，至多換取五本書。

▲2024桃園閱讀節

12/23(一)至12/29(日)總館辦理「聖誕節盲書活動」，讓讀者以全新的方式邂逅書籍。市圖總館施照輝館長表示，市民可於總館4樓青少年資訊站，參與這場充滿節日氣氛的「聖誕節盲著語你約會」，每一本書都包裝成神秘的聖誕禮物，書籍外封精選一句關鍵字或標籤作為線索，讀者可根據提示，選擇喜愛的書籍借回家閱讀，看完後掃描書中QRcode小卡，並撰寫50字的閱讀心得，即可獲得小卡上的閱讀點數。人不能以貌取人，書本也一樣喔，桃市圖限量快閃，精選205本推薦好書，等您來探索。

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