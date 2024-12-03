健康新風潮！移民署向新住民宣導「降膽固醇」妙招

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於3日新住民家庭教育課程 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／高雄報導

為守護新住民的健康，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今（3）日新住民家庭教育課程，特別邀請建佑醫院副院長張朝卿醫師擔任講座，向新住民講解如何對抗膽固醇，遠離心血管疾病等健康威脅。

「膽固醇被稱為隱形殺手，但許多人對它的危害認識不足。」張朝卿醫師指出，膽固醇過高可能引發心血管疾病、中風等重大健康問題，而健康管理應從生活習慣、飲食、規律運動和定期檢查方面著手，以降低膽固醇的危害風險。

來自越南的新住民阿蘭舉手發問：「我們越南河粉是不是很好的低膽固醇食物呢？」活動現場中張朝卿針對不同文化背景的飲食習慣，示範如何設計健康菜單，像是在越南河粉、印尼沙嗲或泰式綠咖哩中，可以透過減少高膽固醇食材（例如：動物內臟、帶殼海鮮、油炸食物等）的使用，來減少膽固醇的攝取量。

「我原本以為只有胖的人才會有膽固醇過高的問題，沒想到飲食習慣有很大的影響」；來自印尼的新住民李小姐表示，「張醫師給了我很多建議，我很感謝移民署時常舉辦健康講座活動，讓我們獲得重要的健康新知。」高雄市第一服務站主任徐志權表示：「健康是幸福的基石，新住民的健康不僅是個人的事，更攸關家庭和社會的和諧，我們希望透過這次活動，幫助新住民提升健康意識，讓關懷無國界。」

另外，移民署近期推廣新住民踴躍至警察廣播電臺FM104.9頻道或Podcasts，收聽專為新住民打造之《新住民心力量》節目，該節目聚焦於文化差異、職業發展及婚姻關係議題，深入探討新住民在融入臺灣社會時面臨的各種挑戰與需求，不但協助新住民在文化認同上找到平衡，更讓社會大眾理解並尊重多元文化。