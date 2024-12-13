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女學生想輕生！狼師還趁隙猥褻　害她崩潰成「石化人」呆滯狂噴淚

▲抓胸,襲胸,揉奶,性騷擾,猥褻,變態示意圖。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲女學生想輕生，狼師還趁隙猥褻，她崩潰成「石化人」。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者趙蔡州／綜合報導

彰化一名碩士學位的老師小明（化名）日前收到昔日學生小美（化名，已成年）遺書訊息，急忙驅車前往將對方載回小美的住處進行安撫，不料過程中他卻起了色心，將小美壓在沙發上強吻、摸胸，猥褻得逞，導致小美精神嚴重受創。彰化地院審理後，依強制猥褻罪判處小明7個月徒刑。

根據判決書指出，小美今年3月22日打工時因情緒低落，寫了一封「遺書」並傳送給昔日老師小明，小明當天晚上隨即驅車前往找她聊天，並將她載回租屋處並在客廳勸說對方，不料小明勸說到一半突然起了色心，將小美壓在沙發上強吻、摸胸，直到月底她才在律師的陪同下報警提告小明強制猥褻。

小美出庭時說，小明當時在客廳的沙發上開導她，沒想到後來小明突然說「其實你不漂亮，但你很有才華，我很喜歡你的才華」、「我與老婆很久沒有性生活了，需要有人做愛，你是我的性幻想對象」、「妳的嘴唇很軟，就像石膏那樣」等語，先後強吻了她8次、襲胸2次，講到她一度當庭崩潰痛哭。

▲苗栗1名女子2019年前6月北上中壢找友人玩向陳姓男子借宿一晚，陳男當晚欲性侵遭拒，憤而找友人硬上得逞還強索10萬元才放人，女子事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲小美描述遭猥褻的過程，在庭上一度講到崩潰痛哭。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

小美的同學也證稱，事件發生後，小美確實有傳訊息告訴她說被性騷擾，後來精神狀況也一直很差，4月某天在保健室時，小美從椅子上跌落，接著宛如「石化」般面對外界關心都沒有反應，整整4個小時一動也不動，只是不斷地流淚，送醫後也完全不說話，醫生說小美可能是遭遇重大創傷而解離。

針對指控，小明接受檢方訊問時否認犯行，表示確實有收到小美的「遺書」，當時小美在客廳說經濟上有困難、4年後想輕生等，他才會拍肩安慰對方，但並沒有親吻或摸胸，還辯稱小美提告是因為缺錢，想用提告的方式跟他索取金錢，直到案件進入法院審理階段時，他才坦承犯行。

彰化地方法院審理案情，認為小明為了逞一己淫慾，違反被害人的意願強行猥褻，不尊重女方的性自主權，導致小美身心嚴重受創，考量到小明偵訊否認犯行，直到庭訊時才坦承，後續又未能取得小美原諒、達成和解，審酌後依強制猥褻罪判處小明7個月徒刑。

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