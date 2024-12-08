女熟客悲訴「父親對我做的事」　串燒店老闆聽完竟強拉她摸下體

▲台中一名女子遭串燒店老闆強制猥褻，對方聽聞自己曾遭父親性侵反而獸性大發，強拉摸下體。（示意圖／取自視覺中國CFP）



記者許權毅／台中報導

台中市北區一間串燒店老闆李男，去年農曆年節間找來一名年輕女熟客聊天，先關閉鐵門後，再要求女子關閉手機，2人邊喝酒邊聊天，年輕女認為李男可信任，吐露「曾遭父親性侵」一事，沒想到李男沒安慰，反而獸性大發，竟撫摸女子胸部、背部，再強拉女子摸自己生殖器，並說「這樣跟妳做，妳會很可憐」，女子擔心遭受不利、強裝鎮定，才順利逃出。台中地院近日依強制猥褻罪判李男1年4月，可上訴。

判決書指出，去年農曆年大年初一，李男致電給熟客女子，相約隔日到店裡聊天，女子依約到店，還準備禮盒拜訪，沒想到李男先將鐵門關下，再要女子進入2樓聊天、看電視，趁女子坐在沙發上時，李男藉機撫摸女子胸部、背部，再抓著女子手部，想拉對方觸摸生殖器，女子極力抗拒，才未摸到，並且表示沒有想要發生性行為。

女子強力抗拒，並稱「晚上跟其他人有約」，李男仍不願讓女子離開，女子擔心會惹怒李男、遭受不利，便強裝鎮定跟李男聊天，才讓他卸下心防，最後打開鐵門讓自己離開。

女子在庭上說，自己租屋處就在串燒店附近，才會跟老闆交換LINE，當天有跟對方聊天講到「父親之前對我做的事」，講完之後，竟然做出這些猥褻行為，並且說「妳長得好可愛，我很想跟妳做，可是妳發生那些事情跟妳做，妳會變得更可憐。」

李男供稱，事發日期為年初三，與女子所述不同，當下一直哭訴遭父親性侵跟公司問題，有請她回去休息，只待了20分鐘就離去，沒有對女子強制猥褻等語。

法官認為，被告李男雖稱見面時間為年初三，但女子與友人對話紀錄、女子臉書發文等，均顯示為年初二，可認為李男說詞不足採信。

法官表示，從被害女子證詞可知，女子年紀與被告女兒年紀相仿，女子願意告知遭父親性侵一事，女子對被告有一定信任。但李男聽聞女子訴說遭性侵一事後，竟未起憐憫之心，反而為一時自身慾望，對女子強制猥褻，導致女子身體、精神長久痛苦，惡性非輕，判處李男1年4月，全案可上訴。