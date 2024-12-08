　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女熟客悲訴「父親對我做的事」　串燒店老闆聽完竟強拉她摸下體

▲桃園市一名狼父藉口女兒在外過夜，返家後竟在妻子面前強迫脫去衣褲檢查處女膜是否完整；甚至偷拍另一名女兒自慰等藉機性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲台中一名女子遭串燒店老闆強制猥褻，對方聽聞自己曾遭父親性侵反而獸性大發，強拉摸下體。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者許權毅／台中報導

台中市北區一間串燒店老闆李男，去年農曆年節間找來一名年輕女熟客聊天，先關閉鐵門後，再要求女子關閉手機，2人邊喝酒邊聊天，年輕女認為李男可信任，吐露「曾遭父親性侵」一事，沒想到李男沒安慰，反而獸性大發，竟撫摸女子胸部、背部，再強拉女子摸自己生殖器，並說「這樣跟妳做，妳會很可憐」，女子擔心遭受不利、強裝鎮定，才順利逃出。台中地院近日依強制猥褻罪判李男1年4月，可上訴。

判決書指出，去年農曆年大年初一，李男致電給熟客女子，相約隔日到店裡聊天，女子依約到店，還準備禮盒拜訪，沒想到李男先將鐵門關下，再要女子進入2樓聊天、看電視，趁女子坐在沙發上時，李男藉機撫摸女子胸部、背部，再抓著女子手部，想拉對方觸摸生殖器，女子極力抗拒，才未摸到，並且表示沒有想要發生性行為。

女子強力抗拒，並稱「晚上跟其他人有約」，李男仍不願讓女子離開，女子擔心會惹怒李男、遭受不利，便強裝鎮定跟李男聊天，才讓他卸下心防，最後打開鐵門讓自己離開。

女子在庭上說，自己租屋處就在串燒店附近，才會跟老闆交換LINE，當天有跟對方聊天講到「父親之前對我做的事」，講完之後，竟然做出這些猥褻行為，並且說「妳長得好可愛，我很想跟妳做，可是妳發生那些事情跟妳做，妳會變得更可憐。」

李男供稱，事發日期為年初三，與女子所述不同，當下一直哭訴遭父親性侵跟公司問題，有請她回去休息，只待了20分鐘就離去，沒有對女子強制猥褻等語。

法官認為，被告李男雖稱見面時間為年初三，但女子與友人對話紀錄、女子臉書發文等，均顯示為年初二，可認為李男說詞不足採信。

法官表示，從被害女子證詞可知，女子年紀與被告女兒年紀相仿，女子願意告知遭父親性侵一事，女子對被告有一定信任。但李男聽聞女子訴說遭性侵一事後，竟未起憐憫之心，反而為一時自身慾望，對女子強制猥褻，導致女子身體、精神長久痛苦，惡性非輕，判處李男1年4月，全案可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
1800台旅客滯留那霸　觀光署：若有安全疑慮啟動包機
三冠癌王！醫示警「6大危險因子」要提早篩檢
韓抗議現場曝！　滿是「偶像七彩手燈」
昆凌「觀眾席看周董演唱會」　超甜反應被拍！
敘利亞軍方認「阿塞德倒台」！　總理：準備和平移交政權
大馬士革機場「航班全停飛」！　旅客驚慌混亂畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中城市馬拉松剛結束　「攤販總召」叫不醒搶救無效亡

男單攻八通關山摔破頭又骨折　陸空救援花了快1天救下山

快訊／桃園八德空地木棧板起火！延燒一旁鴿舍　堆高機慘遭燒毀

女熟客悲訴「父親對我做的事」　串燒店老闆聽完竟強拉她摸下體

快訊／台中城市馬拉松剛結束...市府停車場1男無生命跡象搶救中

麻醉後血氧異常！女做「電波拉皮」突身亡　今相驗釐清死因

高雄阿蓮羊舍凌晨大火！羊肉爐變「烤全羊」　業者欲哭無淚

新北公墓旁離奇車禍！轎車撞電桿翻覆　20歲女頸椎受傷送醫

快訊／高雄轎車自撞！引擎噴飛氣囊全爆　4人一度受困

宜蘭鬆餅屋男店員遭砍！2嫌都未成年供詞反覆　警追藏鏡人

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

起床腳邊多毯子！調監視器查看 爸媽見孝女貓貼心舉動：沒白疼了

枕邊狗陪睡背對大嘆氣　媽傻眼：是有多無奈？

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

小妹妹比跆拳道奮力踢　對手毫髮無傷站著就贏

恭喜！王齊麟宣布求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

快訊／台中城市馬拉松剛結束　「攤販總召」叫不醒搶救無效亡

男單攻八通關山摔破頭又骨折　陸空救援花了快1天救下山

快訊／桃園八德空地木棧板起火！延燒一旁鴿舍　堆高機慘遭燒毀

女熟客悲訴「父親對我做的事」　串燒店老闆聽完竟強拉她摸下體

快訊／台中城市馬拉松剛結束...市府停車場1男無生命跡象搶救中

麻醉後血氧異常！女做「電波拉皮」突身亡　今相驗釐清死因

高雄阿蓮羊舍凌晨大火！羊肉爐變「烤全羊」　業者欲哭無淚

新北公墓旁離奇車禍！轎車撞電桿翻覆　20歲女頸椎受傷送醫

快訊／高雄轎車自撞！引擎噴飛氣囊全爆　4人一度受困

宜蘭鬆餅屋男店員遭砍！2嫌都未成年供詞反覆　警追藏鏡人

敘利亞反抗軍政變！阿塞德政權垮台　拜登：密切關注局勢發展

詹皇之子大爆發代表作　布朗尼NBA發展聯盟16分4籃板創生涯新高

快訊／台中城市馬拉松剛結束　「攤販總召」叫不醒搶救無效亡

榮耀號郵輪故障估周二回基隆港　觀光署：若有安全疑慮啟動包機

推動在地特色農遊！　花蓮「體驗活動」金質獎名單出爐

CP查理首度南下攻蛋完售開唱！　惹哭1.3萬粉承諾：高雄我會再回來

男團主唱開唱暴哭宣布「暫離台灣」：我的階段性任務已完成

晚期確診比例最高！醫示警「肺癌6大危險因子」要提早篩檢

葛來儀肯定賴清德出訪　「中共發動聯合利劍C軍演毫無正當性」

許富凱苗栗開唱！提前陪粉絲過過聖誕耶　嗨喊：感受幸福與溫暖

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

社會熱門新聞

女打電波麻醉完身亡　主刀醫師回應

丈夫生前偷吃女優級女友　妻整理遺物才知情

生理期也闖紅燈！人妻和小王做到進醫院

女「電波拉皮」打麻醉　突搶命不治

台中老闆拿槍尻員工頭！拉開滑套逼他自願離職

陳梅慧車禍亡　王義川分析「追撞疑雲」：恐從台北就被跟蹤

陳梅慧律師代家屬聲明：避免陰謀揣測

鄧佳華偷拍女設計師裙底　判決結果出爐

愛女麻醉後身亡　母派出所低頭淚崩

台中男逼「生殖器當鍋鏟」煎荷包蛋　下場曝光

癌末婦要領百萬「圓夢之旅」　行員以為詐騙報警

即／台中市府停車場1男無生命跡象搶救中

台中公園「外籍流鶯」擊敗本土　老司機揭2大優勢

快訊／苗栗騎士自摔「跌入排水溝」　頭部重創亡

更多熱門

相關新聞

即／台中市府停車場1男無生命跡象搶救中

即／台中市府停車場1男無生命跡象搶救中

台中市政府前今（8）日上午舉行城市半程馬拉松，不料11時許突然傳出，一名年約40歲陳姓男子，在市府停車場內需要急救，警消到場時，發現陳男已經無呼吸心跳，趕緊實施CPR，並將人送往惠中林新醫院搶救。初步了解，陳男疑似是活動擺攤人員，活動結束後，不明原因突然無呼吸心跳，趕緊由救護車到場急救，送醫搶救。

花蓮自由行大獎出爐　台中幸運得主抱回特斯拉

花蓮自由行大獎出爐　台中幸運得主抱回特斯拉

癌末婦要領百萬「圓夢之旅」　行員以為詐騙報警

癌末婦要領百萬「圓夢之旅」　行員以為詐騙報警

台中男逼「生殖器當鍋鏟」煎荷包蛋　下場曝光

台中男逼「生殖器當鍋鏟」煎荷包蛋　下場曝光

台中老闆拿槍尻員工頭！拉開滑套逼他自願離職

台中老闆拿槍尻員工頭！拉開滑套逼他自願離職

關鍵字：

台中串燒店性侵父親老闆熟客猥褻生殖器

讀者迴響

熱門新聞

遭名導射後不理！女星轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！超扯原因曝光

美國海軍二戰以來最激烈戰鬥

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！身分曝光了

新崛江「被人潮塞爆」！在地人超感動

周杰倫認出24年歌迷「還喊出名字」

「大家都不戴口罩了」　台大醫示警1病恐大流行

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤

遊日注意！東京等地驚爆「蘋果病」疫情升溫

「0度線」恐逼近　挑戰首波強烈冷氣團時間曝

20歲台灣男子在柬埔寨連開71槍！　長相、姓名被公開

女打電波麻醉完身亡　主刀醫師回應

鄧愷威被巨人簽回　明年力拚重返大聯盟

更多

最夯影音

更多

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面