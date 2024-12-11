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日本埼玉市嚴重車禍　櫻區大貨車猛撞2人慘死

記者黃聖庭／編譯

日本埼玉市櫻區國道463號於10日下午4點多發生一起重大車禍，一輛大貨車追撞2輛進行正在進行道路施工的車輛，2名在現場的工人不幸身亡。

根據NHK報導，事發時，這輛大貨車高速撞上前方停靠的2台施工車輛，導致現場兩名男性工人遭波及，雖然緊急送往醫院搶救，但仍傷重不治。

目擊者表示，其中一輛被撞的車輛直接衝上中央分隔島，車窗玻璃破裂，損毀嚴重，事發現場為住宅區旁視野良好的道路。肇事的51歲大貨車駕駛因涉嫌過失致死罪，在現場被警方逮捕，詳細事故原因仍在調查中。

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