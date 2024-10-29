基隆司法醫療聯盟簽約上路　超過70家醫院上線幫助更生馨生

▲「基隆司法保護醫療關懷聯盟」簽約啟動，法務部長鄭銘謙（前排左6）親自到場。（圖／基隆地檢署提供）

記者吳銘峯／綜合報導

為了幫助弱勢更生、馨生家庭在醫療方面的需要，基隆地檢署結合犯罪被害人保護協會基隆分會、更生保護會基隆分會及基隆市榮譽觀護人協進會，並邀請相關醫療機構共同組織「基隆司法保護醫療關懷聯盟」。法務部長鄭銘謙、高檢署檢察長張斗輝等人，28日也到場參加簽約典禮，並稱許聯盟的成立，將實質帶來幫助。

本次「基隆司法保護醫療關懷聯盟」簽約儀式，於28日在國立海洋科技博物館舉行，簽約醫療機構家數共有71家，預計每年可造福60戶以上的貧困更馨生家庭。簽約雙方包含醫師公會理事長王俊傑、中醫師公會理事長張子瑜及牙醫師公會理事長蔡志明代表醫療院所，以及犯保基隆分會主委吳文喜、更保基隆分會主委林正峰及基隆榮觀協進會督導吳建福，共同簽訂合作備忘錄。未來在貼有「醫療關懷聯盟標誌」的診所，貧困更馨生家庭可獲得減免掛號費的服務。

▲「基隆司法保護醫療關懷聯盟」簽約成立，法務部長鄭銘謙（左3）、基隆地檢署檢察長李嘉明（右3）共襄盛舉。（圖／基隆地檢署提供）

鄭銘謙致詞時表示，司法保護醫療關懷聯盟由司法和醫療所開啟的里程碑，能促進司法和醫療體系間有效合作，對弱勢更馨生家庭伸出援手，給予他們有希望、有尊嚴的人生，相信協助弱勢更馨生家庭，讓他們得到適當的醫療、關懷與照護，必能減少社會問題。

而張斗輝也說，政府力量有限，民間資源無窮，今天簽約儀式是一個重要契機，並期許持續「案件不漏接」及「一路相伴」服務，讓保障更升級。特別感謝基隆市衛生局及醫療單位積極參與，協助更馨生家庭度過困境，迎向光明未來。

至於致力柔性司法的基隆地檢署檢察長李嘉明，也到場見證。他感謝部長及張檢察長以實際的行動支持司法保護業務，現代化司法在於彰顯正義，展現便民及重視人性尊嚴；而醫療機構在打造健康尊嚴的生活，兩者皆以人為出發點，彼此結合，有助於為弱勢更馨生家庭塑造堅固的關懷網。李嘉明也對於三會積極努力規畫辦理，基隆市衛生局、醫師公會、中醫師公會及牙醫師公會的大力支持，以及轄內醫療機構共襄盛舉，都致上誠摯的感謝之意。