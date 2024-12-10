羅浮里長補選在即　桃園檢察長赴警所主持選舉查察座談

▲桃市復興羅浮里長補選在即，桃園地檢署檢察長俞秀端率領主任檢察官呂象吾、大溪分局長吳傳銘等人在羅浮派出所進行選舉座談。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市復興區羅浮里里長補選將於12月14日舉行，桃園地檢署檢察長俞秀端為瞭解桃園市警局大溪分局補選舉查察準備狀況，今（10）日親赴羅浮派出所進行補選查察座談，俞秀端重申選舉查察應秉持「嚴查不法、溯本清源」之宗旨，並強化檢警合作，對任何有礙選舉公正性之違法行為，均應積極查辦，以維持選舉之公正性。

桃檢檢察長俞秀端今天上午在主任檢察官呂象吾陪同下，會同大溪警分局分局長吳傳銘、偵查隊長林春光在大溪警分局羅浮派出所舉行選舉查察業務座談。會中由偵查隊長林春光說明羅浮里里長補選舉查察工作、選情分析及各項防制妨害選舉情事之計畫作為。呂象吾則說明選舉查察工作之重點及作為，即時緊密聯繫及凝聚執法共識。

俞秀端除肯定大溪警分局於今年初總統副總統暨立委選舉查賄績效表示感謝及肯定外，再次重申選舉查察應秉持「嚴查不法、溯本清源」之核心宗旨，對任何有礙選舉公正性之違法行為，均應積極查辦。

此外，針對明年度農漁會選舉即將到來，檢警查察賄選不應有任何空窗期，因應這次羅浮里長補選結束後，警察同仁仍應積極蒐報相關情資，為明年度農漁會選舉查察業務提前做好準備。

俞秀端呼籲，民眾若發現羅浮里長補選有賄選情事，請撥打0800-024099＃4或0937-728793檢舉專線，桃檢對於檢舉人身分絕對採取保密措施，不會洩漏檢舉人身分，檢舉獎金高達新臺幣50萬元，請大家踴躍檢舉賄選領取獎金，共同維護乾淨選舉環境。