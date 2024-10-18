桃檢木村拓哉慘了！詐領加班費還曠職　職務法庭判罰俸1年

▲桃檢前檢察官黃翎樵詐領加班費、補休，甚至還曠職，遭職務法庭判決罰俸1年。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園地檢署前候補檢察官黃翎樵，在任期間因連續2年職務評定未達良好，又詐領加班費及補休，獲得緩起訴處分確定；他還曠職11日、蒞庭遲到等等情事，遭監察院提出彈劾，並送職務法庭議處。職務法庭18日判決對他罰款，金額為最後任職薪俸總額1年。可上訴。

黃翎樵為台大法律系畢業，1992年出生的他，2019年分發到桃園地檢署年僅27歲，被稱呼「桃檢木村拓哉」。但他工作態度不佳，分發到桃檢後，公訴蒞庭遲到、訴狀遲延，甚至還未詳實閱卷，導致起訴對象錯誤等等，結果2021年、2022年連續2年的職務評定均未達良好。

到了2023年，他更因為當年1到3月間他未覈實申請加班時數據以申領加班費及補休，總計在3個月內因出國到日本、印尼等地，詐領加班費3,616元及補休時數12小時，另外也曠職11日4小時，最後遭桃園地檢署作出緩起訴處分。緩起訴期間為2年，應於緩起訴處分確定日起6個月內，向國庫支付緩起訴處分金90萬元，現在已經繳交處分金完畢。黃翎樵也在緩起訴做出後，去年6月間辭去檢察官職務。

對於黃翎樵的情況，監察院進行調查後，去年12月間決議對他提出彈劾，並將他送職務法庭議處。全案於18日一審宣判，職務法庭認為他因為上開違失行為，有損檢察官職務尊嚴，並損害機關信譽，造成人民對司法失去信心，確實應予懲罰。但考量他已經繳回犯罪所得，也繳交緩起訴處分金，並坦承違失，犯後態度良好。因此職務法庭判決對他罰款，數額為最後任職時的薪俸總額1年。