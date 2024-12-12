「金」5度登上日本年度漢字　奧運、政治都有它

▲「金」5度登上日本年度漢字。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者戴雅真東京12日專電

日本漢字能力檢定協會今天在京都市清水寺公布2024年日本年度漢字為「金」，反映多個社會關注議題，包括日本選手今年在巴黎奧運表現亮眼，摘下破紀錄20面金牌，以及圍繞著日本政壇的「裏金」（黑金）問題。

「今年的漢字」一如往常於京都的清水寺發表，由清水寺貫主森清範揮毫。

「產經新聞」報導，「年度漢字」活動是為了宣傳漢字的奧妙，自1995年起，每年的年底由日本漢字能力檢定協會在網站向日本全國徵集，選出最能代表過去一年的漢字。今年的活動自11月1日起接受投稿，並在12月12日「漢字之日」發表。

當選的漢字會由森清範使用產自廣島縣熊野的巨大毛筆揮毫，寫在長1.5公尺、寬1.3公尺的巨大和紙上，過程由電視實況轉播。

2024年的年度漢字由獲得1萬2148票的「金」當選，其次依序是9772票的「災」、7487票的「翔」、7427票的「震」等。

「金」是第5度當選年度漢字，過去4次分別為新發行500日圓硬幣與2000日圓紙鈔的2000年、倫敦奧運的2012年、里約熱內盧奧運的2016年，以及東京奧運的2021年。

回顧過去幾年的年度漢字，2022年因俄羅斯侵略烏克蘭等因素，由「戰」當選。2023年則是因為日本增稅議題，由「税」獲得最高票。