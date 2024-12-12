繼光香香雞開賣「2大新品」！酥炸雞膝蓋軟骨必吃　還有涮嘴零食

▲繼光香香雞推2大新品「掌中寶」、「卡滋脆餅」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣連鎖炸雞「繼光香香雞」年末新品報到，一次推出2大品項，包括首度登場的「掌中寶」，是選用極稀有的雞膝蓋部位軟骨製成，膠原蛋白十足，以及涮嘴零食「卡滋脆餅」，即日起正式開賣。

▲掌中寶是選用極稀少的雞膝蓋部位軟骨製成。

▲卡滋脆餅撒了海鹽焦糖增添風味。

繼光香香雞即日起開賣2大新品，首推「掌中寶」，是選用極稀少的雞膝蓋部位軟骨製成，下鍋油炸至金黃再搭配切絲洋蔥，大口咬下酥脆有嚼勁，售價99元，全門市皆有販售；「卡滋脆餅」則撒上海鹽焦糖增添風味，鹹香口感超涮嘴，售價35元，提醒桃園新光三越、台中中山店未販售。

為歡慶新品上市，即日起至2025年1月5日凡於全門市不限金額消費即可享「掌中寶79元加購價」、「卡滋脆餅29元加購價」等優惠。

▲SUBWAY推出全新「牛雞雙拼潛艇堡」。

另，「SUBWAY」近日也有年末限定新品「牛雞雙拼潛艇堡」，混搭濃郁墨西哥辣牛及多汁鮮嫩雞柳的雙餡組合，搭配可自由選擇的麵包、新鮮蔬菜及醬料，每一口都能吃到牛雞滋味，售價168元起，即日起至2025年2月11日於全門市限時開賣。