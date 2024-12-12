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全台第3家「本村炸雞」插旗信義區！限時5天送炸雞兌換券

▲▼本村炸雞Bonchon微風南山店。（圖／業者提供）

▲本村炸雞全台第3家門市插旗微風南山。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

有著「紐約最美味炸雞」封號的韓式炸雞品牌「本村炸雞Bonchon」全台第3家門市宣布插旗微風南山，將在12月15日正式開幕，並祭出限時5天「綜合炸雞兌換券免費送」優惠活動。

本村炸雞「微風南山店」延續以往品牌風格，門市裝潢以韓國文化結合美國街頭風情，裝潢使用水泥藝術漆牆面搭配黑色吊燈、黑色鐵件吊架和燈箱設計，工業風格十足，打造濃厚氛圍感，12月15日上午11時正式開幕。

為歡慶新店開幕，12月15日至12月19日期間可享消費雙人套餐送「綜合炸雞S」兌換券1張、消費4人套餐送「綜合炸雞M」兌換券1張，每筆訂單限送1次，不開放累贈，提醒贈送兌換券為電子券，須成為會員才可使用，兌換期限為2025年1月1日至2025年3月31日。

▲▼本村炸雞。（圖／業者提供）

▲本村炸雞的炸雞是採用雙重炸製工法，並以手工刷醬方式把醬汁均勻刷在炸雞上。

本村炸雞的炸雞是採用雙重炸製工法，並以手工刷醬方式把醬汁均勻刷在炸雞上，既能保有酥脆口感，又能吃到濃郁風味，有招牌蒜醬、秘製香辣、經典洋釀3種醬料選擇，並提供綜合（雞翅+雞腿）、雞翅、雞腿、無骨腿肉及雞柳等部位可選擇，均有S、M、L共3種不同份量，價位從119元至529元不等，依照部位搭配份量而有所不同。

●本村韓式炸雞Bonchon Chicken微風南山店
地址：台北市信義區松智路17號B2
營業時間：周日-周三11:00～21:30；周四-周六11:00～22:00
電話：02-2729-6729

▲▼Popeyes台北101店。（圖／記者蕭筠攝）

▲Popeyes全台第3間門市「台北101店」本月4日開幕。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另，美國知名連鎖速食店「Popeyes」全台第3間「台北101門市」也在本月4日正式開賣，該門市吃得到限定版「登峰造極海陸堡」，選用布里歐麵包夾著酥脆炸雞、鮮美蝦排，搭配濃郁檸檬奶油乳酪醬汁及新鮮萵苣，售價174元。

▲▼Popeyes台北101店限定「登峰造極海陸堡」。（圖／記者蕭筠攝）

▲Popeyes台北101店推出限定「登峰造極海陸堡」。

同步開賣聖誕限定新品，「每口都是巧克力比司吉」選用特製可可製成外酥內軟的巧克力比司吉，售價68元；「綿雲絲滑熱巧克力」是濃郁熱可可滋味搭配絲滑奶香，售價78元；還有「聖誕狂歡套餐」，內含鬆脆小鮮肉雞塊6塊+每口都是巧克力比司吉1個+綿雲絲滑熱巧克力1杯，售價225元。

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