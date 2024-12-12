快速公路台64、台65線「區間測速」執法　明年1月15日正式啟用

▲台64、台65線，明年1月15日啟用區間測速執法。（圖／記者莊智勝翻攝）

記者莊智勝／新北報導

為營造安全的用路環境，基於防制交通事故理念，新北市政府警察局受交通部公路局委託，於快速公路台64線及台65線施作區間平均速率執法設備，將兩處路段納入區間測速執法範圍，並於民國114年1月15日正式啟用。

台64線東向21.4K至23.2K路段（上萬板路匝道往中和方向，速限70公里）及台65線北向7.9K至4.5K路段（上板城路匝道往新莊方向，速限80公里）區間測速設備已設置完成並通過校正檢定，確保執法設備的精準度及有效性，將於明（114）年1月15日正式啟動執法。另台64線21.4K區間測速起點將採二合一科技執法，同時偵測跨越雙白線行駛，用路人行經時切勿貪一時之便，違規變換車道。兩處設備自10月中開始進行盲測違規，台64線已累計1,815件違規；台65線超速件數則多達4,283件，顯然超速嚴重。

超速駕駛易造成嚴重車禍，且研究發現行車速度下降時，事故致死率也將大幅降低；速度不但影響反應距離及衝撞力道，在反應時間不足的情況下，發生事故的機率相對較高，造成傷害也越大，死亡的可能性將大幅提升。區間測速不以處罰違規為目的，減少事故發生才是重點，駕駛人行經區間路段請穩速行駛，不需刻意計算通行時間，即使車速不慎過快，後續適度調節速度即可避免受罰，最後呼籲民眾切勿貪快駕駛，平安回家才是唯一的路。