提升專業能力及執法共識　南消第一大隊辦理消防安檢講習

▲台南市消防局第一大隊為提升安檢專業能力及熟悉最新修訂消防安全設備法令，於13日辦理消防安檢講習。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第一大隊為精進消防人員消防安全檢查執法效能、強化各消防設備實務操作能力，提升安檢專業能力及熟悉最新修訂消防安全設備法令，於13日辦理消防安檢講習。

有鑑於明揚工廠火災，因廠方的不配合及隱匿，造成消防人員無辜的傷亡。立法院會已三讀修正通過消防法部分條文，工廠、儲存化學品倉庫或儲存場所，一定規模以上的實驗室或倉庫發生火災時，管理權人未指派專人到現場協助救災，最高可處新台幣1000萬元罰鍰。因此藉由這次專技人員授課，了解實務操作過程中可能衍生的問題及如何執行檢查的相關技巧，進行討論與分析。

第一大隊邱國禎大隊長指出，希望透過這次消防法修法藉由建立完善安全防護機制，強化前線同仁的職業安全並強調企業應重視自主風險管理，以提升自主消防安全設備維護與安全管理的能力。

消防局李明峯局長表示，隨著法令與時俱進，透過辦理講習訓練，共同提升專業能力。除了更新法令資訊，也透過專技人員的經驗交流，了解實務方面的精進作法，讓法規面與實務面相互結合，齊心提升消防安全之專業、品質及效率。

市長黃偉哲一向重視消防局各項訓練，且公共安全不得有空窗期，場所業者應重視公共安全，除設置消防安全設備，亦須定期維護保持堪用，落實「自己財產、自己保護」理念，並呼籲市民共同關注消防安全問題，打造安全大台南，進而維護民眾生命財產安全。