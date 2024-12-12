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中華郵政攜手全民TEAM TAIWAN　明信片書寫感動向中華隊致敬

▲▼中華郵政推出「明信片×TEAM TAIWAN」活動。（圖／中華郵政提供）

▲中華郵政推出「明信片×TEAM TAIWAN」活動。（圖／中華郵政提供）

記者李姿慧／台北報導

中華隊以堅韌鬥志奪下2024年世界棒球12強冠軍，寫下台灣棒球史上新篇章，為記錄光榮時刻及感動瞬間，中華郵政公司宣布，12月18日至114年1月24日推出「明信片×TEAM TAIWAN」，民眾購買後寫下對國手祝福和感謝，中華郵政將送交中華隊手上。

中華郵政12月18日至114年1月24日推出「明信片×TEAM TAIWAN」活動，民眾可於各地郵局、郵政博物館或「i集郵」電子商城購買「TEAM TAIWAN冠軍明信片」，每張售價10元，民眾可寫下對中華隊的祝福與感謝，並郵寄至「100900台北北門郵局第100號信箱 明信片×TEAM TAIWAN活動小組收」，明信片將於活動結束後轉交中華隊留作紀念。

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▲▼中華郵政推出「明信片×TEAM TAIWAN」活動。（圖／中華郵政提供）

▲中華郵政推出「明信片×TEAM TAIWAN」活動。（圖／中華郵政提供）

此外，中華郵政公司表示，民眾於12月18日至12月31日寄出的明信片，還可參加抽獎活動。

中華郵政將於114年1月10日在律師見證下抽出15名幸運得主，可獲得限量「TEAM TAIWAN冠軍郵摺」，其中5名有機會在1月22日「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」發行典禮與到場球星合影，得獎名單於114年1月15日公告在中華郵政全球資訊網。

中華郵政呼籲民眾共同參與，透過手寫祝福凝聚對中華隊的支持，全民一心TEAM TAIWAN，寫下屬於台灣棒球的榮耀篇章，為光榮時刻再添溫暖色彩。

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