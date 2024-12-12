「我現在看起來比我的雙胞胎哥哥小5歲！」實驗見證Alpecin擊退白髮咖啡因泡沫染髮露讓年輕重現

▲明明是雙胞胎兄弟，但哥哥Lars（左）和弟弟Ole（右）看起來年紀卻有落差，因為弟弟髮色明顯更深，讓整個人看起來更年輕迷人。（圖／業者提供及資料畫面，下同）

消費中心／綜合報導

許多平時忙碌打拚事業的男士們，都有過一個不留神發現頭上竟默默出現許多灰白髮的經驗，參差不齊的髮色也讓人看起來有夠沒精神，可是時不時上髮廊染髮太傷荷包，選擇拔掉卻還是一長再長，這時候到底該怎麼辦？來自德國「Alpecin擊退白髮咖啡因泡沫染髮露」就是年輕髮色的秘密武器！國外一對將近50歲的同卵雙胞胎兄弟親自驗證，弟弟Ole使用了幾週後，旁人明顯感受到他的外表變得更加年輕，站在哥哥Lars身邊，甚至有人認為覺得他比哥哥年輕了5歲之多，效果驚人。

▲洗髮時使用Alpecin擊退白髮咖啡因泡沫染髮露，逐步讓髮色變深。（圖／取自123rf圖庫,資料畫面）

有了白髮，不少人會選擇買染髮劑居家自行染色，過程不光是費時費力，一般人手法不夠專業未必能染得「絲絲入色」。對抗白髮其實沒有想像中的困難，對於講求高效率的男性而言，Alpecin擊退白髮咖啡因泡沫染髮露不像傳統染髮那樣步驟繁瑣，使用過程可以說是超級簡單，就跟平時洗髮的方式及時長一樣，簡單使用2至5分鐘，就能逐步讓髮色變深，同時添加品牌獨特咖啡因配方，不用調整使用習慣，既輕鬆且強健髮根，非常適合忙碌的現代男性使用。

▲Alpecin擊退白髮咖啡因泡沫染髮露方便使用，很適合現代男性。

像洗髮一樣簡單，就能夠發揮這麼神奇的效果，原因在於Alpecin擊退白髮咖啡因泡沫染髮露的特殊技術，製造商Dr. Kurt Wolff研發主管Erik Schulze zur Wiesche博士表示：「活性成分5.6-dihydoxyindole (DHI) 使用時，會滲透髮梢，與氧氣接觸形成顏色。」Alpecin擊退白髮咖啡因泡沫染髮露中的活性成分，在洗髮時會與空氣中的氧氣反應，形成自然深色髮色，隨著時間的推移和經常使用，其成分會累積越多，進而形成深色，此技術是效仿自然髮色生成的過程。

▲Alpecin擊退白髮咖啡因泡沫染髮露擁有專利成分5.6-DHI，使用方便又有效。

染髮效果從實驗受試者雙胞胎兄弟Lars和Ole身上可以明顯看出差異，哥哥沒使用，弟弟依照個人需求調節使用時間至5分鐘，以確保其充分發揮最好的效果，而成果也如他所願，在經過連續3週每天使用*後，Ole的髮色逐漸變深。將兩人照片並列後街訪調查，大多數受訪女性都認為Ole比他哥哥年輕，而且還覺得Ole看起來更有魅力；用了Alpecin擊退白髮咖啡因泡沫染髮露，得到了比先前更加清新及吸引人的外表，實在是賺很大！

▲使用了Alpecin擊退白髮咖啡因泡沫染髮露的弟弟（圖右），在多數街訪女性眼中看起來比哥哥更有魅力。

Alpecin擊退白髮咖啡因泡沫染髮露不但效果好，使用起來也非常方便，就像洗髮一樣簡單，非常符合現代人追求的生活方式。採用的是專利活性成分5.6-DHI與咖啡因複合物，在滿足頭髮護理需求的同時，還能避免傳統染髮帶來的刺激性。而且Alpecin擊退白髮咖啡因泡沫染髮露不但可以幫助頭髮逐漸恢復深色，咖啡因成分還能為髮根提供所需能量，讓頭髮更強韌豐盈，一瓶產品一次解決白髮和護髮問題，節省時間又達到顯著效果，絕對是現代繁忙男性的最佳選擇。

Alpecin擊退白髮咖啡因泡沫染髮露現正熱銷中

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Alpecin官方商城：https://bit.ly/3ClRN53

*每天使用，根據Dr. Wolff以真實髮束進行的實驗室研究及視覺評估，實際效果因人而異。