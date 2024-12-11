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女中樂透男友喊「我們」的錢！她不分被嗆貪婪　網：認清渣男快分手

25歲的女子中了樂透，不過卻被她的男朋友罵貪婪。（示意圖／Pixabay）

▲25歲的女子中了樂透，不過卻被她的男朋友罵貪婪。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

美國一名25歲的女子中了樂透，不過卻被她的男朋友罵貪婪，原因是她把這5萬美元獎金留給了自己，沒有與他分享，深感無辜的她於是上網尋求意見，對此，不少網友紛紛建議她「跟男友分手」。

根據《每日鏡報》報導，這位匿名的女子在 Reddit 論壇上尋求有關她處境的建議，並詳細描述事發過程，「我最近從一張刮刮樂彩票中贏得了 5 萬美元」。

女子表示，「這是我第一次贏得大獎，我欣喜若狂」，她說，兩人先前就計劃要讓這段關係進入人生下一個階段，但女子表示，目前仍在討論，他們還沒有住在一起，也從未進行過任何「關於合併財務的認真對話」。

女子表示，當她把得獎的事情告知對方後，對男友的「玩笑說法」一笑置之，但後來，她察覺對方似乎很嚴肅在看待這件事情，「一開始，就是一些輕鬆的事情，例如，『我們將購買一套新遊戲硬體，或者最終升級我的汽車』」！不過對方卻是緊迫盯人，她還透露「男友會說『我想我不必再為去歐洲旅行存錢了，因為由妳請客』！以及『你可以幫我還清一些卡債』」。

除此之外，對方甚至提到用她的獎金一起支付新房子頭期款之類的說法，女網友認為，這讓她很困惑，因為他們從未認真討論過，女網友接著說，自己告訴男友，她計劃把大部分錢存起來或用來投資，不然就是償還部分學貸，「然後他很生氣，說我很自私」。

這名男友認為，情侶之間就該一起分享，「這是我們的獎金，不僅僅是我的，因為他在很多事情上都支持我」對於男友的說法，女網友並不相信這，於是轉向Reddit 尋求大家意見。

這名女網友還聲稱，她的男朋友稱她「貪婪且疏遠」，並表示她的行為是對這段關係並不認真。對於這網女網友的文章曝光後，不少人紛紛建議她應該要跟男友分手，甚至有網友表示，「妳基本上獲得雙重好運，首先是獲得一筆獎金，再來是認清交往對象有多貪心」。

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