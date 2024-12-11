國台辦收買台網紅？　反批民進黨自導自演：邪不壓正 清者自清

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

日前台灣網紅自爆被對岸利用轉向「反中」，並且自稱掌握對岸收買台灣網紅統戰手法。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（11）日指出，該影片是民進黨「自導自演」，操弄認識作戰，針對個別的台灣青年操弄認知作戰，煽動兩岸對立，企圖嚇阻兩岸交流不會得逞。

朱鳳蓮指出，「這個影片是民進黨自導自演，操弄認識作戰，製造綠色恐怖的右翼拙劣的伎倆。」

朱鳳蓮稱，「關於那名台青，我們要強調的是支持兩岸交流是台灣的主流民意，民進黨當局利用個別的台灣青年操弄認知作戰，借以煽動兩岸對立，企圖嚇阻兩岸交流是不會得逞的。」

朱鳳蓮表示，今年以來，越來越多的台灣民眾通過網路平台分享自己在大陸的所見所聞、旅遊訪友、交流這些的所見所聞。「有力地戳破民進黨當局及其幻想網蓄意製造的信息繭房，也戳到了島內一些人的痛處，他們對此感到恐慌，加緊地使出各種手段進行打壓和恐嚇。」

朱鳳蓮進一步舉例，從污蔑大陸記者，監督台灣節目製作，渲染台灣藝人受邀，阻擋陸籍配偶參選，以及大陸收買台灣網紅對台文化統戰，「這些不斷的惡意炒作、污蔑、抹黑，這些無恥行徑也都遭到兩岸網友的一致反對和譴責。」

最後，朱鳳蓮指出，兩岸交流的大潮是滾滾向前，不會停、不會斷，300多萬人次的台灣民眾參與今年兩岸交流，已經充分證明這一點。希望兩岸民眾能看清楚，民進黨操弄輿論升高兩岸對立對抗的圖謀，以實際行動支持和參與兩岸關係和平發展融合發展。希望台灣青年明辨是非，守大義、持善念、走正道，為兩岸關係發展注入正能量。