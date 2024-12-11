　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

國台辦收買台網紅？　反批民進黨自導自演：邪不壓正 清者自清

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

日前台灣網紅自爆被對岸利用轉向「反中」，並且自稱掌握對岸收買台灣網紅統戰手法。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（11）日指出，該影片是民進黨「自導自演」，操弄認識作戰，針對個別的台灣青年操弄認知作戰，煽動兩岸對立，企圖嚇阻兩岸交流不會得逞。

朱鳳蓮指出，「這個影片是民進黨自導自演，操弄認識作戰，製造綠色恐怖的右翼拙劣的伎倆。」

朱鳳蓮稱，「關於那名台青，我們要強調的是支持兩岸交流是台灣的主流民意，民進黨當局利用個別的台灣青年操弄認知作戰，借以煽動兩岸對立，企圖嚇阻兩岸交流是不會得逞的。」

朱鳳蓮表示，今年以來，越來越多的台灣民眾通過網路平台分享自己在大陸的所見所聞、旅遊訪友、交流這些的所見所聞。「有力地戳破民進黨當局及其幻想網蓄意製造的信息繭房，也戳到了島內一些人的痛處，他們對此感到恐慌，加緊地使出各種手段進行打壓和恐嚇。」

朱鳳蓮進一步舉例，從污蔑大陸記者，監督台灣節目製作，渲染台灣藝人受邀，阻擋陸籍配偶參選，以及大陸收買台灣網紅對台文化統戰，「這些不斷的惡意炒作、污蔑、抹黑，這些無恥行徑也都遭到兩岸網友的一致反對和譴責。」

最後，朱鳳蓮指出，兩岸交流的大潮是滾滾向前，不會停、不會斷，300多萬人次的台灣民眾參與今年兩岸交流，已經充分證明這一點。希望兩岸民眾能看清楚，民進黨操弄輿論升高兩岸對立對抗的圖謀，以實際行動支持和參與兩岸關係和平發展融合發展。希望台灣青年明辨是非，守大義、持善念、走正道，為兩岸關係發展注入正能量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
阿姨帶孩上門！炒飯王冠軍「終止愛心餐大逆轉」　原因曝光
雪隧逼車狂魔找到了！　警出手開罰
台南仁德公園驚見「軍人偽裝+架機槍」　警方回應了
快訊／經典賽資格賽35人大變陣！　陳傑憲唯一重複
LIVE／《木曜4》陳百祥熱戀一隻阿圓　奪8命逃死！家屬：傷
林心如全程送瓊瑤「與家屬站第一排」　上陽明山花葬
曾刷新中國奧運史！　30歲徐超車禍亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

自製糖葫蘆「黑乎乎像石油」　陸網友歪樓：不沾鍋哪裡買的？　

台積電先進製程赴美？　國台辦：遲早變成「美積電」

曾刷新中國奧運史！自行車手「徐超」車禍亡　母淚訴：世界崩了

共軍軍演？　國台辦：採必要措施維護台海和平

國台辦收買台網紅？　反批民進黨自導自演：邪不壓正 清者自清

陸央行增持黃金儲備　時隔半年再買4.54噸黃金

陸軍演反制賴過境美？　國台辦痛批「混淆視聽」此類挑釁須反制懲戒

低調軍演換雙城？　國台辦：沒根據的猜測

馬英九將訪陸　率學生團參加青年冰雪節

民眾直擊北京「三個太陽」　陸多地近期頻繁出現「幻日」奇景

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

林志穎15歲兒Kimi正面帥照瘋傳！　Jenson找不到Key周杰倫暖救援

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

言承旭曝「聽Ella歌長大」 她氣喊：我兒子要叫你阿伯XD

羅志祥被拱攻大巨蛋　他笑:沒辦法啦XD

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

自製糖葫蘆「黑乎乎像石油」　陸網友歪樓：不沾鍋哪裡買的？　

台積電先進製程赴美？　國台辦：遲早變成「美積電」

曾刷新中國奧運史！自行車手「徐超」車禍亡　母淚訴：世界崩了

共軍軍演？　國台辦：採必要措施維護台海和平

國台辦收買台網紅？　反批民進黨自導自演：邪不壓正 清者自清

陸央行增持黃金儲備　時隔半年再買4.54噸黃金

陸軍演反制賴過境美？　國台辦痛批「混淆視聽」此類挑釁須反制懲戒

低調軍演換雙城？　國台辦：沒根據的猜測

馬英九將訪陸　率學生團參加青年冰雪節

民眾直擊北京「三個太陽」　陸多地近期頻繁出現「幻日」奇景

陳妍希父親逝世他沒來台灣！　陸狗仔PO片「陳曉喝爛醉」口碑翻車

欠115萬賭債答應幫「跑腿」　泰男來台下場要關10年半

尹錫悅不願提早下台　反悔「寧願被國會彈劾」：反正法庭上見！

經典賽資格賽旅外名單13人　雙混血大聯盟球星保持聯繫

13歲少年竟是文盲！　「無中輟紀錄」一直在教室角落玩

大湖草莓季開跑「每台斤500↑」　9家可採果農園一次看

阿姨帶孩上門！炒飯王冠軍「終止愛心餐大逆轉」原因曝光

大方！泰勒絲「時代巡演」分紅64億　司機、木工都有份

明年台股震盪幅度加大　凱基投顧建議，漲捨得賣、跌要敢買

高雄住商大樓「層層都是誘惑」　老司機揭內幕！萬人洗版朝聖

大陸熱門新聞

母「賺不到錢別回來」兒離家16年　父母後悔了

曾刷新中國奧運史！自行車手徐超車禍亡

中國「女籃第一美」將轉行？　社群1句話掀熱議

兒離家16年！只因媽說「這句話」...爸哽咽：很難受

共軍軍演？　國台辦：採必要措施維護台海和平

連兩天被問軍演　陸外交部：台灣沒國防部

「小楊哥」所持230萬元股權被凍結

朱曦廈門逝世今火化　家屬明攜靈返台

蔡國強無人機煙火秀炸機！500多架墜地 遺憾稱：沒有辦法重來

陸女籃190cm天花板正妹「出道即巔峰」 擁23萬粉...21歲曬生日美照

韓國流行週末飛中國「吃火鍋」

民眾直擊北京「三個太陽」 陸多地近期頻繁出現「幻日」奇景

陸大幅開放准入　李紀珠：台灣金融業者機會

陸女碩士失蹤13年被尋獲已有兩孩 收留者發聲：辦過酒席沒有拘禁

更多熱門

相關新聞

蔣盼辦雙城　綠嗆：中共軍演也沒減少

蔣盼辦雙城　綠嗆：中共軍演也沒減少

台北上海雙城論壇將在17日於台北市正式登場，上海市副市長華源預計16日率隊抵台，但由於陸委會至今尚未審過上海團名單，且10日晚間傳出陸委會恐因中共軍事威脅喊卡雙城論壇，讓東道主台北市長蔣萬安11日急喊話盼續辦。對此，民進黨台北市議員林延鳳批評，中國對台統戰策略，不會因蔣萬安一人改變，過去有雙城交流，中國軍演也沒因此減少。

姚立明稱「賴清德不可能戒嚴」　游盈隆：這樣回答是不及格的

姚立明稱「賴清德不可能戒嚴」　游盈隆：這樣回答是不及格的

「民進黨要複製一個新柯文哲」　黃揚明談苗博雅：發文是承認要選了

「民進黨要複製一個新柯文哲」　黃揚明談苗博雅：發文是承認要選了

共軍盤踞第一島鏈封控　民進黨：中共就是兩岸關係不穩定最大因素

共軍盤踞第一島鏈封控　民進黨：中共就是兩岸關係不穩定最大因素

當國旗淪為「鬧場道具」　兩岸交流演變至此

當國旗淪為「鬧場道具」　兩岸交流演變至此

關鍵字：

台網紅民進黨收買

讀者迴響

熱門新聞

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！差7歲同居認愛

重機人妻出軌車友！超色訊息被抓包

連2波冷空氣南下！周末逼近強烈冷氣團　體感溫度剩6度

《濟公》林照雄離世！　享年85歲

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了

快訊／謝宜容涉貪聲押禁見　兩鬢斑白

486先生咬定鍾明軒拿中共錢　王婉諭：別變成我們想對抗的怪物

大屠殺！比特幣暴跌「59萬人爆倉」清算逾552億元

「10級強風要來了」今晚轉雨下最大地區曝　2天恐跌破10℃

幕後／共軍大量盤踞第一島鏈部署圖看這裡　已佈陣70天！破90船艦

日本超商LAWSON要來台了？網嗨翻敲碗炸雞

退休存7000萬環遊世界！老翁6年把錢花光後悔了

陳奕熱戀網紅妹！　足跡「神重疊」露餡

林家正回台打中職？　經紀公司回應了

2段飆罵錄音檔曝光　彭愛佳飆罵下屬極盡人格羞辱

更多

最夯影音

更多

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面