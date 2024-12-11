黃偉哲赴日本友誼市推廣台南　土浦水鄉櫻燈節飄台南味

▲日本茨城縣的土浦市在當地水鄉櫻燈節的台灣祭上設置台南專屬攤位，黃偉哲市長特地到場向民眾介紹行銷台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本茨城縣的土浦市2023年剛與台南結為友誼市，2024年就特別在當地水鄉櫻燈節的台灣祭上設置台南專屬攤位，黃偉哲市長12月8日特地到場向民眾介紹台南。

黃偉哲市長帶領市府團隊把握機會加強行銷，除了提供台南的觀光摺頁、水果文宣，並提供魚頭君吊飾等台南特色小物當作抽獎獎品，也提前準備許多台南農特產品供展示和試吃，並以美麗的火鶴花妝點攤位增添節慶氣氛。

土浦市非常重視本次活動，事前就大力宣傳，不但吸引大批人潮，也有許多熱情民眾爭相與黃市長合影。安藤真理子市長、島岡宏明議長及多位議員一起出席，當初促成兩市締約的國會眾議員青山大人也來到會場共襄盛舉。

黃偉哲市長向現場民眾介紹台南是台灣的歷史文化古都，及台南跟日本的深厚友誼，表示很感謝日本在台南0206地震及疫情期間的友好互助。黃市長力推台南優質的農特產品，包括在日本可以購得的鳳梨、芒果、文旦、蜜棗等，也歡迎日本朋友親自到台南享用還不能出口到日本的水果，像是哈密瓜、芭樂都非常美味。活動特別安排選出當天生日的民眾及75歲以上民眾上台試吃毛豆香酥、果乾、蕎麥脆片等，每個品項都讓民眾讚不絕口。

土浦市安藤真理子市長非常感謝黃市長出席活動，並帶來台南美味的農特產，她自己去年夏天曾率團造訪台南，對於當時黃市長招待了多種品項的芒果印象深刻。這次特別在今年燈節活動中規劃於12月7日與8日辦理的「台灣祭」中設置台南攤位，希望讓在地民眾感受到正宗台灣氛圍並介紹台南，拉近兩市的距離。雙方市長都很希望透過觀光、教育、物產等促進彼此更多交流，讓茨城飛台灣的定期航班更加穩定。

土浦市鄰近日本第二大湖「霞浦湖」，該市在311地震之後為了振興地方，由民間團體開始發起辦理燈節，今年已是第13屆，近年為期一個多月的燈節活動都可吸引十萬名以上遊客。